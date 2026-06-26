Anthony Elanga pensa que a Suécia foi eliminada e descobre classificação só após o apito; veja

O empate por 1 a 1 entre Suécia e Japão, pela última rodada do Grupo F da Copa do Mundo, terminou com uma cena inusitada. Autor do gol sueco, Anthony Elanga deixou o gramado convencido de que a seleção havia sido eliminada. No entanto, o atacante descobriu apenas após o apito final que a equipe havia garantido vaga no mata-mata.

A confusão aconteceu por causa da combinação de resultados do grupo. Além de pontuar diante do Japão, a Suécia dependia do desfecho de Tunísia x Holanda, disputado no mesmo horário. Embora o empate tenha garantido a classificação entre os melhores terceiros colocados, Elanga não sabia que o resultado era suficiente para manter a equipe viva no torneio.

Logo após o fim da partida, as imagens mostraram o atacante sentado no gramado, com as mãos no rosto e visivelmente abatido. A reação chamou a atenção até do técnico Graham Potter, que revelou o episódio durante a entrevista coletiva.

“Isso explica algumas coisas, né? Não podia ser mais claro para. Ele obviamente estava pensando em algo a mais. Eu o amo neste momento, mas, pelo amor de Deus! Coitado. Nós contamos para ele depois”, declarou Graham Potter.

Com o empate, a Suécia encerrou a fase de grupos na terceira colocação do Grupo F, atrás de Holanda e Japão. Ainda assim, a seleção garantiu a classificação entre os melhores terceiros colocados e agora aguarda a definição do adversário nas oitavas de final.

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