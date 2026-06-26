Vitor Roque, do Palmeiras, segue cronograma de recuperação e faz atividade com bola

Após a realização de exames médicos e avaliações físicas pela manhã, o elenco do Palmeiras voltou a campo na tarde desta quinta-feira (25) para o primeiro treino técnico da intertemporada, na Academia de Futebol. Assim, a comissão técnica iniciou os trabalhos com tiros de corrida e, na sequência, promoveu atividades de passes curtos e movimentação com o auxílio de estacas.

Na parte principal do treinamento, os jogadores disputaram um coletivo em campo reduzido, com equipes de 11 contra 11 e limite de toques na bola. Nesse sentido , a atividade teve duração próxima de uma hora e marcou o início da preparação técnica para a retomada da temporada.

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Autor do gol da vitória sobre a Chapecoense, em 31 de maio, pelo Campeonato Brasileiro, Paulinho participou de todo o treinamento. No momento, o atacante soma 24 partidas e cinco gols pelo Palmeiras, sendo oito jogos e dois gols na atual temporada.

Já Vitor Roque seguiu o planejamento de recuperação da cirurgia no tornozelo esquerdo, realizada no início de maio. Dessa forma, o jogador trabalhou no gramado ao lado da equipe do Núcleo de Saúde e Performance, com exercícios físicos e atividades com bola.

O Palmeiras volta aos treinos na manhã desta sexta-feira (26). Líder do Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, o Verdão só retornará aos jogos oficiais no dia 23 de julho, quando enfrentará o Coritiba, no Couto Pereira. Além do Brasileirão, a equipe segue na disputa das oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.



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