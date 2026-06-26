Flamengo terá reunião com River Plate para debater futuro de Viña

Convocado pelo Uruguai para disputar a Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo Matías Viña tem o futuro indefinido. Dessa forma, o Flamengo e o River Plate, da Argentina, vão aproveitar o amistoso de intertemporada em Portugal para debater a situação do jogador uruguaio, segundo o “ge”.

O Flamengo emprestou Matías Viña ao River Plate até dezembro de 2026. Contudo, o jogador não agradou, não se firmou e está fora dos planos para a sequência da temporada. Dessa forma, o clube argentino já sinalizou o interesse de romper o atual vínculo. Portanto, as partes vão alinhar os últimos detalhes nos próximos dias.

Flamengo e River Plate se enfrentam em amistoso no próximo dia 3 de julho, em Algarve, em Portugal. As diretorias, portanto, vão se reunir para debater o futuro do jogador. O Rubro-Negro, aliás, já avisou aos argentinos que, caso haja a rescisão, eles precisariam arcar com uma multa de quebra de contrato.

Apesar de convocado pelo Uruguai, Matías Viña teve um ciclo que deixou dúvidas sobre a sua presença na Copa do Mundo. Mesmo assim, o técnico Marcelo Bielsa convocou. No River Plate, o lateral-esquerdo disputou apenas 14 jogos, sendo 10 como titular, mas não agradou e recebeu muitas críticas. O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028.

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