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Flamengo terá reunião com River Plate para debater futuro de Viña

Flamengo terá reunião com River Plate para debater futuro de Viña
Flamengo terá reunião com River Plate para debater futuro de Viña -

Convocado pelo Uruguai para disputar a Copa do Mundo de 2026, o lateral-esquerdo Matías Viña tem o futuro indefinido. Dessa forma, o Flamengo e o River Plate, da Argentina, vão aproveitar o amistoso de intertemporada em Portugal para debater a situação do jogador uruguaio, segundo o “ge”.

O Flamengo emprestou Matías Viña ao River Plate até dezembro de 2026. Contudo, o jogador não agradou, não se firmou e está fora dos planos para a sequência da temporada. Dessa forma, o clube argentino já sinalizou o interesse de romper o atual vínculo. Portanto, as partes vão alinhar os últimos detalhes nos próximos dias.

Flamengo e River Plate se enfrentam em amistoso no próximo dia 3 de julho, em Algarve, em Portugal. As diretorias, portanto, vão se reunir para debater o futuro do jogador. O Rubro-Negro, aliás, já avisou aos argentinos que, caso haja a rescisão, eles precisariam arcar com uma multa de quebra de contrato.

Apesar de convocado pelo Uruguai, Matías Viña teve um ciclo que deixou dúvidas sobre a sua presença na Copa do Mundo. Mesmo assim, o técnico Marcelo Bielsa convocou. No River Plate, o lateral-esquerdo disputou apenas 14 jogos, sendo 10 como titular, mas não agradou e recebeu muitas críticas. O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2028.

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