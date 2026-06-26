Jogador faz homenagem à mulher morta em terremoto: “Você salvou nossa filha”

O zagueiro venezuelano Hector Bello, de 28 anos, usou as redes sociais nesta sexta-feira (26) para lamentar a morte da esposa, identificada apenas como Andrea, vítima do forte terremoto que atingiu a Venezuela na última quarta-feira (24). Segundo o jogador, a mulher morreu depois de salvar a filha do casal, Alana, de apenas um ano, durante o desabamento do prédio onde a família morava, na cidade de La Guaira.

Em uma emocionante homenagem, o atleta afirmou que fará questão de manter viva a memória da companheira para a filha. “Você sempre será nossa heroína favorita. Vou contar à nossa filha como você a salvou e como deu a própria vida por ela”, escreveu.

Na sequência, Hector também desabafou sobre a perda e relembrou momentos vividos ao lado da esposa. O jogador disse que está com o coração “despedaçado” e afirmou que não consegue aceitar a ausência da companheira, com quem dividia planos e sonhos.

Um post compartilhado por Hector Bello (@hectorbello_02)

Por fim, o defensor declarou que continuará amando Andrea para sempre e se despediu da esposa em uma mensagem marcada pela emoção. Atualmente sem clube, Hector Bello atuou até o ano passado pelo Bolívar SC, equipe da cidade de Ciudad Bolívar.

O terremoto que atingiu a Venezuela é considerado o mais devastador no país desde 1900. De acordo com as autoridades locais, a tragédia já deixou 188 mortos e mais de 1.500 feridos. Além disso, mais de 24 mil pessoas seguem desaparecidas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook