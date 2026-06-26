Elenco do Corinthians se reapresenta e inicia preparação para o segundo semestre

O Corinthians retomou os trabalhos nesta quinta-feira (25), no CT Joaquim Grava, com atividades em dois períodos e três ausências no elenco. Após 25 dias de férias, o grupo iniciou a preparação para a sequência da temporada sob o comando de Fernando Diniz.

O volante André Carrillo, o meia-atacante Jesse Lingard e o atacante Memphis Depay não participaram da reapresentação. Afinal, o primeiro recebeu quatro dias extras de descanso após defender a seleção do Peru em amistosos de junho e voltará na próxima segunda-feira.

Lingard, por sua vez, enfrentou um problema logístico em seu voo na Inglaterra e tem chegada prevista para esta sexta. Já Memphis permanece com a seleção da Holanda na disputa da Copa do Mundo, nos Estados Unidos, México e Canadá.

Programação alvinegra

A programação desta quinta-feira (25) começou com uma conversa do executivo de futebol Marcelo Paz e do técnico Fernando Diniz com o elenco, segundo informações do portal “ge”.

Depois da ativação na academia, os jogadores participaram de um treino dividido em quatro etapas: posse de bola, corrida intermitente com mudanças de direção, finalizações e corrida intervalada. Assim, a comissão técnica também promoveu uma atividade de ataque contra defesa com transição. No período da tarde, o elenco voltou à academia para um trabalho de força, dando sequência ao cronograma físico estabelecido para a intertemporada.

Por fim, após o encerramento das atividades no CT, Marcelo Paz, o gerente Júlio Cesar, o coordenador administrativo Thiago Ayres e Fernando Diniz seguiram para o Parque São Jorge. Por lá, eles acompanharam o empate por 2 a 2 entre Corinthians e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro Sub-20.

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