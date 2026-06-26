Filha de Eduardo Moscovis expõe conversa e levanta rumores de affair com Erick Pulgar

Erick Pulgar voltou a movimentar as redes sociais após a modelo Manu Howlett, de 18 anos, compartilhar registros que levantaram rumores de um possível affair entre os dois. Solteira desde o fim do relacionamento com o influenciador Asafe Melo, a filha dos atores Eduardo Moscovis e Cynthia Howlett acabou revelando detalhes que chamaram a atenção dos seguidores.

De acordo com o jornal Extra, Manu publicou, em seu daily no Instagram, imagens de conversas por aplicativo. Entre elas, apareceram mensagens trocadas com Neymar e com Erick Pulgar. Ao mostrar os prints, a modelo brincou: “hahahaah, meu wpp”. Enquanto a conversa com o camisa 10 da Seleção Brasileira trazia apenas uma mensagem de incentivo, o diálogo com o volante do Flamengo despertou mais curiosidade, já que o chileno perguntou o que ela estava fazendo.

Além disso, outro detalhe reforçou as especulações. Manu compartilhou uma foto em frente ao espelho de um quarto que, segundo o Extra, seria o mesmo cômodo da mansão onde Pulgar mora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O ambiente chamou atenção por apresentar luminárias e outros elementos que já apareceram em publicações anteriores do jogador.

Além disso, apesar da repercussão, os dois não se seguem nas redes sociais e também não costumam trocar curtidas ou comentários em publicações. Ainda assim, de acordo com o Extra, Manu e Pulgar já foram vistos juntos em encontros na casa do atleta, que mantém a vida pessoal longe dos holofotes.

Histórico entre Manu Howlett e Erick Pulgar

Antes mesmo dos prints compartilhados por Manu, Erick Pulgar e a modelo já haviam despertado curiosidade ao aparecerem nos mesmos eventos. Agora, as novas publicações voltaram a alimentar os rumores sobre um possível envolvimento.

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