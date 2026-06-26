Vasco demonstra confiança em acerto com Franclim Carvalho

Em busca de técnico para o lugar de Renato Gaúcho, o Vasco abriu negociações com o treinador Franclim Carvalho, do Botafogo. O diretor Admar Lopes assumiu as conversas após o afastamento do presidente Pedrinho do comando do futebol. Dessa forma, há otimismo pelo acerto por causa da boa relação entre os portugueses e a instabilidade financeira do Alvinegro, segundo o “ge”.

No início do ano, o Vasco sonhou com a contratação de Artur Jorge, atualmente no Cruzeiro, após a demissão de Fernando Diniz. Porém, as negociações não avançaram. Franclim Carvalho, por sua vez, trabalhou como auxiliar técnico de Artur Jorge. Portanto, a sua metodologia de trabalho e ideias de jogo agradam ao Cruz-Maltino. O bom início no Botafogo também animou.

O trunfo do Vasco é a instabilidade financeira do Botafogo. Afinal, o Glorioso vive uma grave crise com dívida estimada em R$ 3 bilhões. A SAF, aliás, entrou em recuperação judicial. Em paralelo a isso, o Alvinegro precisa derrubar seis transfer ban, que impedem a inscrição de novos reforços. O clube, aliás, passa por um processo de venda da SAF para a GDA Luma.

Além disso, a adaptação do treinador e da família no Rio de Janeiro pode ser outro fator favorável ao Vasco. Agora, o Cruz-Maltino corre contra o tempo para definir a situação. O diretor Admar Lopes vai se reunir com Franclim Carvalho ainda nesta sexta-feira (26) em busca de um acordo. Enquanto isso, o auxiliar interino Bruno Lazaroni comanda os treinos no CT Moacyr Barbosa.

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