Das ameaças à redenção, Equador renasce na Copa nas mãos de Beccacece

A classificação do Equador para o mata-mata virou uma das histórias mais bonitas da Copa do Mundo. Principalmente através de dois personagens, que se tornaram símbolos da redenção após duas partidas decepcionantes: o atacante Gonzalo Plata e o técnico Sebastián Beccacece, que aturou críticas, ofensas à família e até ameaças pessoais.

O gol que garantiu a vitória sobre a Alemanha, na quinta-feira, em Nova Jersey, foi marcado pelo atacante do Flamengo. Ele, aliás, saiu do choro no empate com Curaçao para o largo sorriso de herói de sua seleção. Já o comandante argentino foi alvo de vaias de todo um estádio e parecia fadado a deixar o cargo. Mas, agora, é exaltado até pelo presidente do país, que mencionou Beccacece no post em que decretou feriado nacional.

Expectativa vs. realidade

Há dois anos, o Equador foi mal na Copa América, e a Federação demitiu o técnico Félix Sanchez. Beccacece assumiu e mudou a cara da equipe. Afinal, a La Tri alcançou a segunda posição nas Eliminatórias, à frente do Brasil, contando com uma defesa sólida e muita organização tática. Por isso, ao chegar no Mundial as expectativas eram altas. Mas a falta de gols contra Costa do Marfim e Curaçao colocaram tudo a perder.

“Talvez eu não consegui entrar no coração do povo equatoriano da maneira que gostaria. Tentei e continuarei tentando. Sou muito grato e tenho muita fé de que, na última partida, possamos conquistar aquilo que acreditamos merecer”, disse Beccacece, desolado após as vaias e o 0 a 0 com Curaçao.

‘FUERA BECCACECE’ fue el grito en Kansas y en toda la República. [@FootyCondor] pic.twitter.com/KlRgmjuSJo — MrOFF (@MrOFFSIDER) June 21, 2026

O desafio na última rodada era gigante. Afinal, derrotar a poderosa Alemanha era o único caminho para evitar a eliminação precoce. O time saiu atrás do placar, mas Angulo e Plata fizeram o trabalho lá na frente e ajudaram a contar uma virada fantástica. Após o fim do jogo, o técnico correu para abraçar sua esposa e filhas na arquibancada. A emoção tinha motivo: via redes sociais, houve ofensas à família e mensagens com ameaças a Beccacece.

Pensando alto

“Viemos fazer nosso melhor Mundial. Pode-se considerar que foi nossa melhor vitória na história dos Mundiais. O Equador nunca passou da quarta partida. Seria extraordinário. Trabalharemos para isso. Tomara, porque esse grupo merece. Esse povo merece. Tem que festejar”, vibrou o argentino, sem entrar em polêmicas.

De fato, a única vez em que o Equador superou a fase de grupos foi em 2006, quando caiu para a Inglaterra nas oitavas. Desta vez, com 48 seleções, a Copa ainda tem mais um jogo no caminho até igualar aquele feito. O adversário será definido até este sábado, com o fim da rodada.

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