Fluminense não desiste de Nino e adota cautela em negociação

O Fluminense ainda não desistiu de Nino. Após contratar o zagueiro Thiago Silva e o atacante Hulk para a sequência da temporada, o Tricolor das Laranjeiras ainda busca mais reforços, de acordo com o “Lance”. O único nome em pauta, neste momento, é do zagueiro do Zenit, da Rússia. A lista, no entanto, pode aumentar.

A diretoria do Fluminense entende que vai precisar se movimentar para buscar reposições para possíveis saídas. Recentemente, o volante Bernal recebeu uma proposta de mais de R$ 50 milhões do Real Betis, da Espanha. Aliás, há expectativa de ofertas pelo atacante Canobbio, que disputa a Copa do Mundo com o Uruguai.

A saída de Canobbio é considerada quase certa. Antes da Copa do Mundo, o atacante uruguaio recebeu sondagens do River Plate e também de outros mercados do exterior. O jogador, que marcou um gol no Mundial, valorizou. Dessa forma, a tendência é que cheguem novas propostas pelo uruguaio. O Fluminense projeta arrecadar R$ 200 milhões com vendas em 2026.

Portanto, a estratégia tricolor é a cautela. Isso, aliás, foi determinante para o acerto com Thiago Silva. É assim que o Fluminense tenta vencer a disputa com o Zenit, da Rússia, pelo acerto por Nino. Em paralelo a isso, existe interesse no meio-campista Arthur, que não vai permanecer no Grêmio e está fora dos planos da Juventus, da Itália.

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