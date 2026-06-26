Noruega x França, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 15h

Noruega e França fazem confronto, nesta sexta-feira (26/6), às 16h (de Brasília), em Boston, pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Mas, desde 15h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.

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