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Como fecha acordo milionário com Real Madrid para segurar joia do futebol argentino

Como fecha acordo milionário com Real Madrid para segurar joia do futebol argentino
Como fecha acordo milionário com Real Madrid para segurar joia do futebol argentino -
Nico Paz, de 21 anos, seguirá no clube italiano, que desembolsou 60 milhões de euros (cerca de R$ 354 milhões)
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