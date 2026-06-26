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Jogada10
Como fecha acordo milionário com Real Madrid para segurar joia do futebol argentino
Por
Jogada10
Publicado às 12h04 de 26/06/2026
Como fecha acordo milionário com Real Madrid para segurar joia do futebol argentino -
Jogada10
Nico Paz, de 21 anos, seguirá no clube italiano, que desembolsou 60 milhões de euros (cerca de R$ 354 milhões)
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