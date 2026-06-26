Miss trans disse que teve romance sigiloso com jogador da Seleção Brasileira

Bruna Mendonça, criadora de conteúdo adulto e primeira modelo trans a representar a Arábia Saudita no concurso Miss Copa do Mundo, revelou um capítulo até então mantido em sigilo sobre sua vida amorosa. Segundo ela, viveu um relacionamento com um ex-jogador da Seleção Brasileira e, durante o romance, assinou um contrato de confidencialidade para impedir qualquer divulgação da relação.

De acordo com Bruna, o ex-atleta exigiu a assinatura de um acordo com multa de R$ 500 mil caso ela revelasse o relacionamento. Em entrevista à revista Quem, a influenciadora explicou que aceitou a condição porque estava apaixonada.

“Na época eu achei que aquilo fazia sentido. Quando a gente está apaixonada, acaba normalizando coisas que hoje eu jamais aceitaria. Assinei porque acreditava que, com o tempo, ele perderia esse medo e assumiria a nossa relação”, contou.

Além disso, Bruna afirmou que o documento proibia qualquer tipo de exposição envolvendo o ex-jogador, incluindo fotos, mensagens, encontros e comentários públicos.

“O maior medo dele era que descobrissem que ele estava comigo. Foi um namoro de quase dois anos. Era uma preocupação enorme com a imagem dele. Eu respeitei porque gostava dele de verdade.”

Atualmente, a influenciadora considera a decisão um dos maiores arrependimentos de sua vida e afirma que a experiência mudou sua forma de enxergar os relacionamentos.

“Não me arrependo de ter amado alguém. Me arrependo de ter aceitado tão pouco para mim. Nenhum relacionamento deveria exigir que você esconda quem é ou viva com medo”, lamentou.

Apesar do relato, Bruna garantiu que não pretende revelar a identidade do ex-atleta nem de outros antigos relacionamentos.

“Não quero expor ninguém. Não é uma vingança e nem uma tentativa de aparecer. Falo porque sei que muitas pessoas vivem relações parecidas e acabam aceitando situações que nunca deveriam aceitar. Eu não faria isso de novo.”

Por fim, ela afirmou que a experiência serviu de aprendizado e revelou que nunca recebeu apoio do ex-companheiro para seguir seus projetos pessoais.

“Ele inclusive me boicotava, nunca me apoiou quando falei em entrar em concurso de beleza. Hoje eu sei que quem realmente quer estar com você não transforma a relação em um segredo.”

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