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Van Dijk cita Brasil como referência, mas mira duelo decisivo com Marrocos pela Copa

Van Dijk cita Brasil como referência, mas mira duelo decisivo com Marrocos pela Copa
Van Dijk cita Brasil como referência, mas mira duelo decisivo com Marrocos pela Copa -

A Holanda garantiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Tunísia e evitou um confronto contra o Brasil na segunda fase. Apesar do cenário favorável, os jogadores descartaram qualquer comemoração pelo cruzamento e concentraram o discurso no desafio diante do Marrocos.

Antes da última rodada, os holandeses dependiam não apenas de uma vitória, mas também do resultado entre Japão e Suécia para permanecer na primeira colocação da chave. O líder enfrentaria o Marrocos, segundo colocado do Grupo C, enquanto o vice-líder teria o Brasil como adversário. Com a combinação dos resultados, Laranja Mecânica confirmou a liderança.

“Sem preferência entre eles. Ambos são bons times, embora diferentes. Mas sabíamos que teríamos que estar preparados para os dois. Acabou sendo o Marrocos. Será difícil, mas acho que podemos terminar bem”, disse o goleiro Verbruggen.

Capitão elogia Seleção Brasileira

Capitão da equipe, Van Dijk reconheceu que o Brasil marcou sua infância como referência no futebol, mas deixou claro que o foco da equipe agora está exclusivamente no Marrocos. O zagueiro evitou qualquer comparação entre os possíveis adversários e destacou a importância de manter a concentração no próximo compromisso.

“O Marrocos é muito bom. Não enfrentar o Brasil… Eles têm tanta qualidade, assisto o Brasil desde menino. É um país especial. Mas não vamos nos preocupar com o Brasil agora, vamos nos preocupar com o Marrocos”, frisou o defensor à “Cazé TV”.

Dumfries também respondeu às perguntas sobre o cruzamento da chave e preferiu não alimentar a discussão sobre ter evitado o Brasil. Van Hecke e Justin Kluivert adotaram a mesma postura e reforçaram que a Holanda respeita o Marrocos e pensa apenas no confronto da próxima fase.

“São dois bons times. Acho que Marrocos também é um ótimo time, teremos que mostrar nossas qualidades”, analisou.

A Holanda enfrentará o Marrocos na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), em Monterrey, no México. O vencedor avançará para enfrentar quem passar do duelo entre África do Sul e Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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