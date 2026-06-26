Van Dijk cita Brasil como referência, mas mira duelo decisivo com Marrocos pela Copa

A Holanda garantiu a liderança do Grupo F da Copa do Mundo de 2026 ao vencer a Tunísia e evitou um confronto contra o Brasil na segunda fase. Apesar do cenário favorável, os jogadores descartaram qualquer comemoração pelo cruzamento e concentraram o discurso no desafio diante do Marrocos.

Antes da última rodada, os holandeses dependiam não apenas de uma vitória, mas também do resultado entre Japão e Suécia para permanecer na primeira colocação da chave. O líder enfrentaria o Marrocos, segundo colocado do Grupo C, enquanto o vice-líder teria o Brasil como adversário. Com a combinação dos resultados, Laranja Mecânica confirmou a liderança.

“Sem preferência entre eles. Ambos são bons times, embora diferentes. Mas sabíamos que teríamos que estar preparados para os dois. Acabou sendo o Marrocos. Será difícil, mas acho que podemos terminar bem”, disse o goleiro Verbruggen.

Capitão elogia Seleção Brasileira

Capitão da equipe, Van Dijk reconheceu que o Brasil marcou sua infância como referência no futebol, mas deixou claro que o foco da equipe agora está exclusivamente no Marrocos. O zagueiro evitou qualquer comparação entre os possíveis adversários e destacou a importância de manter a concentração no próximo compromisso.

“O Marrocos é muito bom. Não enfrentar o Brasil… Eles têm tanta qualidade, assisto o Brasil desde menino. É um país especial. Mas não vamos nos preocupar com o Brasil agora, vamos nos preocupar com o Marrocos”, frisou o defensor à “Cazé TV”.

Dumfries também respondeu às perguntas sobre o cruzamento da chave e preferiu não alimentar a discussão sobre ter evitado o Brasil. Van Hecke e Justin Kluivert adotaram a mesma postura e reforçaram que a Holanda respeita o Marrocos e pensa apenas no confronto da próxima fase.

“São dois bons times. Acho que Marrocos também é um ótimo time, teremos que mostrar nossas qualidades”, analisou.

A Holanda enfrentará o Marrocos na próxima segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), em Monterrey, no México. O vencedor avançará para enfrentar quem passar do duelo entre África do Sul e Marrocos nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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