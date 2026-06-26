Flamengo acusa Gerson de quebra de contrato e cobra R$ 42 milhões

A disputa do Flamengo com Gerson ganhou um novo capítulo. Em ação que corre na Justiça do Rio de Janeiro, o Rubro-Negro acusa o jogador de “rescisão antecipada” do contrato e cobra R$ 42,7 milhões, segundo a “ESPN”. Dessa forma, o clube carioca disparou contra o meio-campista do Cruzeiro como um “descumpridor de contratos”.

Após a saída de Gerson, o Flamengo entrou com uma ação contra a FGM Sports Ltda, empresa de seu pai e empresário Marcão. Na ação, portanto, o Rubro-Negro apresentou, como “fato novo”, trecho do contrato assinado com o Zenit, da Rússia, em junho de 2025, sem uma data exata. Na mesma época, o meio-campista disputava a Copa do Mundo de Clubes.

Gerson formalizou o pedido de rescisão apenas no dia 3 de julho, apenas quatro dias após a eliminação do Flamengo diante do Bayern de Munique, da Alemanha, na Copa do Mundo de Clubes. Além disso, o Rubro-Negro explicou a decisão de mover a ação após o acerto do jogador com o Cruzeiro. Assim, o clube justificou a dificuldade de abrir processos com o atleta na Rússia, que vive uma guerra.

O Flamengo cobra R$ 42,7 milhões de Gerson e da empresa do seu pai, com base na multa da rescisão do contrato de direitos de imagem. O valor é referente a 57 meses de vínculos que não foram cumpridos com a rescisão antecipada rumo ao Zenit. O Rubro-Negro, portanto, alega que perdeu a possibilidade de explorar o ativo pelo qual investiu.

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