Técnico de Cabo Verde destaca surpresas da Copa: “O futebol é para todos”

Cabo Verde entra em campo diante da Arábia Saudita com a chance de conquistar uma classificação inédita para o mata-mata da Copa do Mundo. Assim, antes da partida, o técnico Bubista afirmou que deseja transformar a seleção em uma referência para países de menor expressão no futebol internacional e com recursos financeiros limitados.

O treinador destacou que a campanha cabo-verdiana pode servir de inspiração para outras equipes consideradas azarões. Ao comentar o desempenho das seleções de menor tradição no torneio. Dessa forma, Bubista reforçou que o objetivo do grupo vai além dos resultados e passa pela construção de um legado para o futebol do país.

“Estamos muito satisfeitos com a possibilidade de esses países poderem participar da Copa do Mundo. Penso que o futebol é para todos. Não pertence apenas aos países ricos. É dos povos também”, disse.

“Então, estamos extremamente satisfeitos com a possibilidade sempre dos menos ricos, digamos assim, ter essa possibilidade de participar. E isso nos dá razão. Se temos equipes que estão a conseguir ultrapassar, principalmente, a primeira fase deste torneio, que é o mais alto em termos esportivos, temos de estar satisfeitos com isso. Esperamos que a nossa participação também, sendo um país pequeno e pobre, siga de exemplo também para os outros países mais pobres e pequenos como nós”, completou o treinador.

Campanha dos azarões

Até aqui, Cabo Verde surpreendeu ao empatar com dois campeões mundiais. A seleção somou pontos diante de Espanha e Uruguai e chega à última rodada dependendo apenas de uma vitória sobre a Arábia Saudita para avançar pela primeira vez ao mata-mata da competição.

Bubista também revelou admiração pelo trabalho de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, e apontou o comandante argentino como uma de suas referências. Agora, espera conduzir Cabo Verde a um feito histórico na Copa do Mundo.

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