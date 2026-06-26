Goleiro ex-São Caetano se torna reforço do Boca Juniors

Em meio a pausa da temporada de clubes para a disputa da Copa do Mundo, o Boca Juniors busca reforços para seu elenco. E, em caráter extraoficial, chegou a um acordo com o Vélez Sarsfield para a contratação do goleiro colombiano Alvaro Montero. A informação foi veiculada nesta sexta-feira (26) pelo portal ‘TyC Sports’.

Aos 31 anos de idade, o atleta tinha seus direitos econômicos vinculados ao Millonarios, atuando por empréstimo no clube de Liniers. Desse modo, o Vélez precisou desembolsar 1,5 milhão de dólares (R$ 7,7 milhões, na atual cotação) para comprar 100% dos direitos junto a equipe da Colômbia para, aí sim, vendê-lo ao Boca. A saber, a oferta boquense por Montero foi de 4 milhões de dólares (R$ 20,7 milhões).

Apesar de sua nacionalidade, Alvaro Montero fez parte importante de sua base e se tornou profissional no Brasil. Mais precisamente, no São Caetano, clube onde esteve de 2013 a 2015. Após um ano entre os profissionais, ele foi convocado para a seleção sub-20 da Colômbia onde o destaque lhe alçou a ser contratado pelo San Lorenzo, sua primeira experiência em solo argentino.

De lá pra cá, Montero foi para seu país de origem, onde defendeu o Cúcuta, antes de constituir sólida trajetória entre Tolima, Millonarios e, especialmente nesta temporada, no Vélez Sarsfield. Não por acaso, ele angaria 12 partidas vestindo a camisa da seleção colombiana e está com a delegação que disputa a Copa do Mundo.

O acordo verbal com o jogador da Colômbia encerra uma busca que tinha caráter prioritário diante da carência no elenco. Enquanto Leandro Brey não passou absoluta segurança em suas atuações, o anterior titular da posição (Agustín Marchesin) está em recuperação de lesão ligamentar no joelho direito. A última previsão dava conta de reabilitação total apenas entre o fim de 2026 e o início de 2027.



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