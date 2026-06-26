CazéTV muda divulgação de bets após investigação do Ministério da Justiça

A CazéTV anunciou, nesta sexta-feira (26), uma mudança na forma como vai exibir publicidade de casas de apostas durante suas transmissões esportivas. O canal, comandado por Casimiro Miguel, tomou a decisão após passar a ser citado em uma investigação preliminar da Senacon, órgão do Ministério da Justiça.

Além disso, a apuração investiga possíveis irregularidades na divulgação de bets durante a Copa do Mundo de 2026. Diante desse cenário, o canal informou que vai adotar um padrão mais restritivo para ativações comerciais do setor.

Como resultado, narradores e comentaristas da CazéTV deixaram de mencionar odds de apostas ao vivo durante as transmissões. A medida acompanha a pressão pública e a abertura do procedimento de averiguação.

Por fim, a discussão ganhou força nas redes sociais e chegou ao meio político, com críticas ao volume de publicidade de bets durante jogos. Em nota, o canal afirmou que decidiu rever o formato após “ouvir o debate público”.

A CazéTV ainda destacou: “A CazéTV nasceu para fazer diferente. Foi assim quando mudamos a forma de transmitir esporte. E também queremos fazer diferente quando o assunto é responsabilidade”.

Entenda o que aconteceu com a CazéTV após investigação

O Ministério da Justiça abriu uma investigação para apurar possíveis práticas de publicidade abusiva envolvendo a divulgação de casas de apostas nas transmissões da CazéTV durante a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) tomou a decisão na quarta-feira (24) e notificou o canal. Em resposta, a CazéTV se comprometeu a adequar suas ações promocionais aos limites previstos na legislação.

O procedimento segue sob responsabilidade do diretor substituto do DPDC, Daniel Amaral Nunes Carnaúba. Segundo o órgão, as análises identificam registros audiovisuais de campanhas de apostas de quota fixa.

Por fim, o Ministério aponta que, em tese, essas ações podem ir além da publicidade tradicional. Assim, as campanhas poderiam incentivar apostas por meio de promessas de ganhos elevados e estímulos à adesão imediata.

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