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CazéTV muda divulgação de bets após investigação do Ministério da Justiça

CazéTV muda divulgação de bets após investigação do Ministério da Justiça
CazéTV muda divulgação de bets após investigação do Ministério da Justiça -

A CazéTV anunciou, nesta sexta-feira (26), uma mudança na forma como vai exibir publicidade de casas de apostas durante suas transmissões esportivas. O canal, comandado por Casimiro Miguel, tomou a decisão após passar a ser citado em uma investigação preliminar da Senacon, órgão do Ministério da Justiça.

Além disso, a apuração investiga possíveis irregularidades na divulgação de bets durante a Copa do Mundo de 2026. Diante desse cenário, o canal informou que vai adotar um padrão mais restritivo para ativações comerciais do setor.

Como resultado, narradores e comentaristas da CazéTV deixaram de mencionar odds de apostas ao vivo durante as transmissões. A medida acompanha a pressão pública e a abertura do procedimento de averiguação.

Por fim, a discussão ganhou força nas redes sociais e chegou ao meio político, com críticas ao volume de publicidade de bets durante jogos. Em nota, o canal afirmou que decidiu rever o formato após “ouvir o debate público”.

A CazéTV ainda destacou: “A CazéTV nasceu para fazer diferente. Foi assim quando mudamos a forma de transmitir esporte. E também queremos fazer diferente quando o assunto é responsabilidade”.

Entenda o que aconteceu com a CazéTV após investigação

O Ministério da Justiça abriu uma investigação para apurar possíveis práticas de publicidade abusiva envolvendo a divulgação de casas de apostas nas transmissões da CazéTV durante a Copa do Mundo de 2026.

Além disso, o Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor (DPDC) tomou a decisão na quarta-feira (24) e notificou o canal. Em resposta, a CazéTV se comprometeu a adequar suas ações promocionais aos limites previstos na legislação.

O procedimento segue sob responsabilidade do diretor substituto do DPDC, Daniel Amaral Nunes Carnaúba. Segundo o órgão, as análises identificam registros audiovisuais de campanhas de apostas de quota fixa.

Por fim, o Ministério aponta que, em tese, essas ações podem ir além da publicidade tradicional. Assim, as campanhas poderiam incentivar apostas por meio de promessas de ganhos elevados e estímulos à adesão imediata.

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