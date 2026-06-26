Brasil inicia preparação para duelo contra o Japão em tom descontraído

O Brasil voltou aos treinamentos na manhã desta sexta-feira (26/6), em Nova Jersey, já de olho no confronto dos 16 avos de final da Copa do Mundo. A atividade apresentou mudanças na rotina adotada pela comissão técnica de Carlo Ancelotti e contou com um ambiente descontraído, puxado por Neymar.

Diferentemente dos últimos dias, quando os atletas chegavam ao gramado de forma espaçada, desta vez todos apareceram juntos, em fila indiana. Entre os jogadores que iniciaram os trabalhos no campo principal estavam apenas dois titulares da vitória por 3 a 0 sobre a Escócia: Vini Jr. e Douglas Santos. Rayan, que começou jogando na última rodada da fase de grupos, também participou normalmente.

Recuperado de problemas físicos e de volta à Seleção após 981 dias, Neymar surgiu sorridente e conversou rapidamente com os jornalistas presentes. Aliás, em tom de brincadeira, o camisa 10 avisou que era aniversário de Igor Thiago, que passava pelo corredor de acesso ao gramado naquele momento.

Enquanto isso, os goleiros realizaram atividades separadas e sem a presença de Alisson. Pouco depois, todo o elenco se deslocou para um campo anexo, onde iniciou uma sequência de trabalhos físicos sem bola. Na etapa seguinte, os jogadores fizeram exercícios de troca de passes em duplas diante de bonecos que simulavam adversários.

Por fim, a comissão técnica dividiu o elenco em dois grupos para treinar saídas de bola, com participação dos goleiros. Após essa parte inicial aberta à imprensa, a atividade foi fechada, procedimento que deve se repetir até a definição da equipe que vai encarar o Japão.

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