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Destaque do Brasil na Copa, Bruno Guimarães entra na mira do Arsenal

Destaque do Brasil na Copa, Bruno Guimarães entra na mira do Arsenal
Destaque do Brasil na Copa, Bruno Guimarães entra na mira do Arsenal -

O bom desempenho de Bruno Guimarães na Copa do Mundo despertou o interesse do Arsenal. Segundo informações da imprensa inglesa, o atual campeão nacional apresentou uma proposta de 55 milhões de libras (cerca de R$ 377 milhões) ao Newcastle pelo volante brasileiro, mas recebeu uma resposta negativa. Ainda assim, os londrinos já indicaram que pretendem voltar à carga com uma nova oferta.

Capitão e um dos principais jogadores do Newcastle, Bruno tem contrato até junho de 2028. Além disso, é tratado como peça fundamental pelo clube, que promete dificultar qualquer negociação, mesmo sem disputar competições europeias na próxima temporada. A equipe inglesa pertence majoritariamente ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, conhecido pelo forte poder financeiro.

O principal entusiasta da contratação é Adriano Berta, diretor esportivo do Arsenal. O dirigente italiano acompanha Bruno Guimarães há anos e tentou levá-lo ao Atlético de Madrid em 2020, quando ainda trabalhava no clube espanhol. Na ocasião, porém, viu o meio-campista optar pelo Lyon, da França.

Apesar da movimentação nos bastidores, Bruno busca manter o foco totalmente voltado para a Seleção Brasileira. O camisa 8 soma três assistências em três partidas e se consolidou como um dos destaques da equipe de Carlo Ancelotti na fase de grupos do Mundial.

Com Bruno Guimarães entre os titulares, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), quando enfrenta o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo.

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