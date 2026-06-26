Destaque do Brasil na Copa, Bruno Guimarães entra na mira do Arsenal

O bom desempenho de Bruno Guimarães na Copa do Mundo despertou o interesse do Arsenal. Segundo informações da imprensa inglesa, o atual campeão nacional apresentou uma proposta de 55 milhões de libras (cerca de R$ 377 milhões) ao Newcastle pelo volante brasileiro, mas recebeu uma resposta negativa. Ainda assim, os londrinos já indicaram que pretendem voltar à carga com uma nova oferta.

Capitão e um dos principais jogadores do Newcastle, Bruno tem contrato até junho de 2028. Além disso, é tratado como peça fundamental pelo clube, que promete dificultar qualquer negociação, mesmo sem disputar competições europeias na próxima temporada. A equipe inglesa pertence majoritariamente ao Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita, conhecido pelo forte poder financeiro.

O principal entusiasta da contratação é Adriano Berta, diretor esportivo do Arsenal. O dirigente italiano acompanha Bruno Guimarães há anos e tentou levá-lo ao Atlético de Madrid em 2020, quando ainda trabalhava no clube espanhol. Na ocasião, porém, viu o meio-campista optar pelo Lyon, da França.

Apesar da movimentação nos bastidores, Bruno busca manter o foco totalmente voltado para a Seleção Brasileira. O camisa 8 soma três assistências em três partidas e se consolidou como um dos destaques da equipe de Carlo Ancelotti na fase de grupos do Mundial.

Com Bruno Guimarães entre os titulares, o Brasil volta a campo na próxima segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), quando enfrenta o Japão pela segunda fase da Copa do Mundo.

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