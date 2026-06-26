Flamengo acerta renovação com Alex Sandro

O Flamengo acertou a renovação contratual com o lateral-esquerdo Alex Sandro, de 35 anos. O experiente jogador, que está defendendo a Seleção Brasileira na Copa do Mundo, tinha vínculo até o fim de 2026, mas assinou por mais uma temporada com o clube rubro-negro.

O Fla, no entanto, ainda não anunciou a renovação com o experiente atleta, segundo mais velho (atrás apenas de Bruno Henrique) do elenco. Mesmo junto com a Seleção, Alex Sandro, de acordo com informações do jornalista Venê Casagrande desta sexta-feira (26/6), assinou o vínculo de maneira virtual.

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Pelo fato de o lateral estar disputando a Copa do Mundo, o Flamengo só anunciará a renovação quando ele se reapresentar ao elenco. Dessa forma, caso o Brasil vá até a final, isso ocorreria no mínimo no dia 20 de julho, dia seguinte à decisão do Mundial.

Alex Sandro está em sua terceira temporada no Flamengo. Contratado sem custos junto a Juventus (ITA) em meados de 2024, o jogador rapidamente caiu nas graças da torcida, virando titular na vaga de Ayrton Lucas. Ao todo, já participou de 77 partidas, com um gol e duas assistências. Além disso, já conquistou alguns títulos desde que retornou ao Brasil. Afinal, levantou a Copa do Brasil (2024), o Brasileirão e a Libertadores (2025), além de outros troféus como Carioca (2025 e 2026) e Supercopa do Brasil (2025).

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