Flamengo vence Bonsucesso em jogo-treino

O Flamengo venceu o Bonsucesso em jogo-treino realizado nesta sexta-feira (26/6), no CT Ninho do Urubu. Bruno Henrique, de pênalti, fez o gol único do 1 a 0 para o Rubro-Negro, que fez seu último teste antes de viajar para a intertemporada em Portugal.

O clube não divulgou a escalação utilizada no jogo-treino, disputado em dois tempos de 45 minutos. No entanto, o que se sabe é que o técnico Leonardo Jardim deu minutos para jovens jogadores. Afinal, o Fla tem nove desfalques por conta da Copa do Mundo. O atacante Joshua, um dos que atuou no treino, destacou a importância do trabalho no George Helal.

LEIA MAIS: Flamengo acerta renovação com Alex Sandro

“Esse treino foi muito importante. Essa atividade faz parte da nossa preparação para a intertemporada. Acho que a gente está pronto para fazer grandes amistosos e continuar nos campeonatos dando sequência e, se Deus quiser, conquistando os títulos este ano”, disse o atacante de 19 anos.

Já Bruno Henrique – autor do gol da vitória, aliás – ressaltou a retomada das atividades após passar um período de férias. Ele citou, inclusive, a intensidade do jogo-treino por parte das duas equipes.

“A equipe está voltando das férias, retomando o ritmo. Foi uma atividade muito boa para as duas equipes, com intensidade e bastante trabalho tático. É o início da nossa preparação. Agora vamos viajar, nos preparar bem e chegar fortes para o segundo semestre”, afirmou BH27.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.