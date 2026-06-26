Estados Unidos estudam apresentar candidatura para sediar a Copa de 2038

Os Estados Unidos estudam apresentar candidatura para sediar a Copa do Mundo de 2038. Após receber a edição de 2026 ao lado de Canadá e México, o país avalia voltar a organizar o principal torneio de seleções da Fifa pela terceira vez em sua história.

O diretor executivo da força-tarefa da Casa Branca para a Copa do Mundo, Andrew Giuliani, acredita que uma possível ampliação do torneio, de 48 para 64 seleções, pode fortalecer a candidatura norte-americana. Na avaliação dele, a infraestrutura já existente coloca o país em posição privilegiada para receber novamente a competição.

“Quando você pensa que a Copa do Mundo pode ser ampliada para 64 seleções, acho que os Estados Unidos têm capacidade para organizar um torneio desse porte. Assim, vamos garantir primeiro que concluamos esta edição, antes de apresentarmos nossa candidatura para 2038”, disse Giuliani em declarações reproduzidas pela BBC.

Experiência na organização de eventos esportivos

Giuliani também afirmou que o tema faz parte das conversas do presidente Donald Trump. Além disso, destacou que os Estados Unidos possuem experiência recente na organização de grandes eventos esportivos, fator considerado importante em uma eventual disputa pela sede.

“Não há país mais bem preparado para receber uma Copa do Mundo, e acho que estamos vendo isso nas redes sociais. Também estamos vendo isso com todos os torcedores. Aqueles que talvez estejam tendo contato com os EUA pela primeira vez, ou pela primeira vez em muito tempo. Eles percebem que somos muito receptivos e que contamos com uma infraestrutura extraordinária”, frisou.

“Nossos estádios já estão prontos. Então, para os EUA, em comparação com outros países-sede, onde os custos chegam a dezenas e dezenas de bilhões de dólares, para nós o gasto foi de apenas alguns bilhões”, acrescentou.

Por fim, a Fifa já definiu as sedes das próximas duas Copas do Mundo. Em 2030, Portugal, Espanha e Marrocos receberão o torneio, com partidas de abertura em Uruguai, Argentina e Paraguai, em comemoração ao centenário da competição. Já a edição de 2034 acontecerá na Arábia Saudita.

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