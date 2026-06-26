Interventora da SAF do Vasco tem reunião com departamento de futebol e traça planos

Em uma articulação decisiva para os rumos do clube, a interventora judicial da SAF do Vasco, Samantha Longo, colheu as primeiras impressões e diretrizes do departamento de futebol vascaíno. O encontro estratégico ocorreu na manhã desta sexta-feira (26) e reuniu a administradora, o novo CEO, Fred Luz, e o diretor de futebol, Admar Lopes.

Durante o contato inicial, a dupla de executivos detalhou minuciosamente a atual situação do setor e listou as necessidades mais urgentes do elenco no mercado de transferências.

Nesse cenário, os dirigentes apontaram a contratação de um novo treinador como a prioridade absoluta da temporada. Diante dessa demanda, Samantha Longo assegurou prontamente que validará qualquer decisão chancelada pelos especialistas que comandam a pasta esportiva.

Afinal, o escopo de atuação da nova interventora concentra-se estritamente nas esferas administrativa e jurídica do clube. As informações sobre o encontro de bastidores surgiram inicialmente em reportagem do portal ge.

Como o tempo joga contra os planos do clube, a cúpula vascaína corre contra o relógio para fechar com o novo comandante. Samantha já avaliou e aprovou o orçamento financeiro apresentado pelos executivos para a operação, o que dá sinal verde para as negociações.

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Atualmente, o principal alvo da diretoria no mercado é Franclim Carvalho, técnico que comanda o Botafogo. Visto que o departamento de futebol encara o assunto como a urgência número um do momento, os profissionais tentam selar o acordo definitivo até o fim da semana para iniciar os trabalhos de campo imediatamente.

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