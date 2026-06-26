Vini Jr entra no top 4 da Fifa após show contra a Escócia. Messi lidera ranking

Os dois gols marcados por Vini Jr na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia renderam ao atacante brasileiro um salto importante no novo Power Ranking da Fifa para a Copa do Mundo de 2026. Após iniciar a competição na nona posição entre os jogadores de ataque, o camisa 7 ganhou cinco colocações e agora aparece em quarto lugar, atrás apenas de Lionel Messi, Deniz Undav e Kylian Mbappé.

Aliás, a ferramenta, criada para esta edição do Mundial, utiliza estatísticas objetivas para avaliar o desempenho individual em três categorias: ataque, criatividade e defesa. Os dados são atualizados ao fim de cada partida e levam em consideração ações decisivas, participação ofensiva, criação de jogadas e contribuição defensiva.

Vini soma nota 8,01 depois de três partidas disputadas. O líder do ranking é Lionel Messi, artilheiro da Copa, com 8,45. O alemão Deniz Undav aparece logo atrás, com 8,42, enquanto Mbappé fecha o pódio com 8,18. Outro brasileiro em destaque é Matheus Cunha, autor de três gols no torneio, que ocupa a 12ª colocação entre os atacantes.

Top-5 do Power Ranking da Fifa (Ataque)

Lionel Messi (Argentina) – 8,45

Deniz Undav (Alemanha) – 8,42

Kylian Mbappé (França) – 8,18

Vini Jr. (Brasil) – 8,01

Johan Manzambi (Suíça) – 7,69

Outros destaques do Brasil além de Vini Jr

Contudo, a Seleção Brasileira também emplacou representantes nas outras categorias. Casemiro aparece como o sexto melhor defensor da Copa, enquanto Lucas Paquetá ocupa a 30ª posição entre os jogadores mais criativos. Vini Jr. também figura nesta lista, em 67º lugar.

Principal garçom do Mundial, com três assistências, Bruno Guimarães ainda aparece mais abaixo nos rankings individuais na posição de 98º em criatividade e o 113º em ataque.

Entretanto, vale destacar que o ranking ainda pode sofrer alterações importantes. Até a manhã desta sexta-feira (26/6), apenas metade das seleções havia concluído a terceira rodada da fase de grupos. Assim, jogadores como Messi, Mbappé e Erling Haaland ainda contabilizam apenas duas partidas, enquanto Vini Jr. já disputou três jogos no torneio.

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