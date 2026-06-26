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Além de Bernal, Fluminense espera proposta por estrangeiro do elenco

Rio de Janeiro, Brasil - 16/03/2025 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Redbull Bragantino esta noite pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.
Rio de Janeiro, Brasil - 16/03/2025 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Redbull Bragantino esta noite pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C. . IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. -

Os bastidores do Fluminense registram forte agitação neste momento, visto que o elenco principal retorna aos treinamentos após o período de férias da Copa do Mundo e a nova janela de transferências internacionais abre suas portas.

Além da provável saída de Bernal, a cúpula tricolor aguarda propostas por Canobbio, que atualmente disputa a Copa do Mundo com a Seleção Uruguaia, desponta como um dos grandes candidatos a deixar as Laranjeiras nesta janela. Embora o atleta ainda não tenha recebido uma oferta oficial, diversos clubes do exterior o observam.

São casos como o River Plate, além de equipes da Europa, da MLS e do futebol russo, já realizaram sondagens pelo jogador. Diante desse cenário, o mercado da bola opera a todo vapor. Prova disso é que o Real Betis-ESP, oficializou uma proposta de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) por Bernal.

O clube espanhol deseja adquirir 100% dos direitos econômicos do volante uruguaio e, por consequência, a diretoria tricolor, que detém 60% do passe, já abriu negociações com o Defensor, dono dos demais 40%, com o objetivo de assegurar uma fatia financeira maior na transação.

Fluminense busca reposições

Paralelamente a essas movimentações, o Fluminense traça uma estratégia rigorosa no mercado da bola. O clube precisa atingir uma meta de R$ 200 milhões em vendas na temporada para manter sua saúde financeira e, por isso, a diretoria já definiu sua postura.

LEIA MAIS: Fluminense não desiste de Nino e adota cautela em negociação

Atualmente, os dirigentes debatem apenas o nome de Nino, contudo, o retorno do zagueiro, que avalia deixar o Zenit, da Rússia, apresenta grandes dificuldades contratuais. Por fim, o site relatou que a cautela dita o ritmo das ações no Fluminense, de modo que a diretoria só planeja a busca por reforços caso as saídas iminentes se concretizem nos próximos dias.

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