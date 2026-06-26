Além de Bernal, Fluminense espera proposta por estrangeiro do elenco

Os bastidores do Fluminense registram forte agitação neste momento, visto que o elenco principal retorna aos treinamentos após o período de férias da Copa do Mundo e a nova janela de transferências internacionais abre suas portas.

Além da provável saída de Bernal, a cúpula tricolor aguarda propostas por Canobbio, que atualmente disputa a Copa do Mundo com a Seleção Uruguaia, desponta como um dos grandes candidatos a deixar as Laranjeiras nesta janela. Embora o atleta ainda não tenha recebido uma oferta oficial, diversos clubes do exterior o observam.

São casos como o River Plate, além de equipes da Europa, da MLS e do futebol russo, já realizaram sondagens pelo jogador. Diante desse cenário, o mercado da bola opera a todo vapor. Prova disso é que o Real Betis-ESP, oficializou uma proposta de 10 milhões de dólares (cerca de R$ 52 milhões) por Bernal.

O clube espanhol deseja adquirir 100% dos direitos econômicos do volante uruguaio e, por consequência, a diretoria tricolor, que detém 60% do passe, já abriu negociações com o Defensor, dono dos demais 40%, com o objetivo de assegurar uma fatia financeira maior na transação.

Fluminense busca reposições

Paralelamente a essas movimentações, o Fluminense traça uma estratégia rigorosa no mercado da bola. O clube precisa atingir uma meta de R$ 200 milhões em vendas na temporada para manter sua saúde financeira e, por isso, a diretoria já definiu sua postura.

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Atualmente, os dirigentes debatem apenas o nome de Nino, contudo, o retorno do zagueiro, que avalia deixar o Zenit, da Rússia, apresenta grandes dificuldades contratuais. Por fim, o site relatou que a cautela dita o ritmo das ações no Fluminense, de modo que a diretoria só planeja a busca por reforços caso as saídas iminentes se concretizem nos próximos dias.

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