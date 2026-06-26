Milan acerta contratação de Gonçalo Ramos junto ao PSG

O Milan acertou a contratação de Gonçalo Ramos. O atacante português realizou exames médicos nesta segunda-feira (15), nos Estados Unidos, e está muito próximo de ser anunciado oficialmente pelo clube italiano. De acordo com informações do jornal português A Bola, a transferência foi fechada por 55 milhões de euros (R$ 325 milhões), já incluindo metas e bônus.

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A chegada do centroavante era um dos principais pedidos de Ruben Amorim, novo treinador da equipe. O técnico português enxergava a necessidade de reforçar o setor ofensivo, principalmente diante da provável saída do mexicano Santiago Giménez, que não correspondeu às expectativas desde sua chegada ao clube.

As conversas pelo jogador já haviam começado meses atrás. O empresário Jorge Mendes chegou a oferecer Gonçalo Ramos ao Milan em abril, mas, na época, o clube ainda não havia definido quem assumiria o comando técnico. Assim, a contratação de Amorim acabou sendo decisiva para o negócio acontecer.

Aos 25 anos, Gonçalo Ramos deve assinar contrato válido por quatro ou cinco temporadas. Além disso, o acordo prevê um salário de cerca de 4 milhões de euros (R$ 23,6 milhões) líquidos por ano, valor semelhante ao que recebia no PSG.

Gonçalo Ramos pode ter mais minutos com a camisa do Milan

Mesmo após conquistar diversos títulos pelo clube francês e receber elogios do técnico Luis Enrique, o atacante desejava atuar com mais frequência. Dessa maneira, o português buscava deixar a condição de reserva para ter maior protagonismo na sequência da carreira.

Durante sua passagem pelo PSG, Gonçalo Ramos disputou 131 partidas e marcou 45 gols. Após três temporadas no PSG, Gonçalo Ramos deixa o clube francês para defender o Milan.

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