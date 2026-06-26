Flamengo divulga relacionados para viagem a Portugal

O Flamengo divulgou na tarde desta sexta-feira (26/6) a lista dos 26 jogadores que viajarão a Portugal, onde o clube realizará sua intertemporada visando o segundo semestre de futebol no calendário nacional. Com nove desfalques por conta da disputa da Copa do Mundo, o grupo escolhido por Leonardo Jardim conta com nomes da base.

São os casos de Dyogo Alves, Rayan Lucas, Guilherme, Alan Santos, João Victor, Johnny Góes, Joshua e Daniel Silva. Alguns deles, aliás, já atuaram como profissional. Assim, os outros 18 jogadores da lista são mais conhecidos do torcedor.

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São três goleiros entre os relacionados, com Rossi, Andrew e Dyogo Alves. Na zaga, quatro nomes: Léo Ortiz e Vitão dentre os mais experientes, além dos jovens João Victor e Daniel Silva. Para as laterais, vale o mesmo. Afinal, são dois atletas de renome (Ayrton Lucas e Emerson Royal) aliados a dois jovens (Daniel Sales e Johnny Góes).

Os volantes, por outro lado, são do time profissional: Pulgar, Saúl, Jorginho e Evertton Araújo. O contraste se dá entre os meias, onde só aparecem jogadores mais jovens: Rayan Lucas, Guilherme e Lorran. O ataque, por fim, conta com mescla de experiência e juventude, com Luiz Araújo, Pedro, Cebolinha, Samuel Lino, Bruno Henrique e Wallace Yan recebendo o reforço de Alan Santos e Joshua.

Calendário do Flamengo

A viagem para Portugal se dá para a realização da 25ª edição do Troféu do Algarve. O Rubro-Negro, aliás, será o primeiro brasileiro a disputar o torneio, que tem o Benfica (POR) como maior campeão. Primeiro, o Fla encara o River Plate (ARG), no dia 3 de julho, às 15h30 (de Brasília). Depois, dia 8, às 16h30, duela com o Lausanne (SUI). Por fim, se despede dia 11, dia do aniversário de 25 anos da competição, às 15h30, contra o próprio Benfica. O embarque será neste domingo (28/6).

Confira os relacionados pelo Flamengo

Goleiros – Rossi, Andrew e Dyogo Alves.

Zagueiros – Léo Ortiz, Vitão, João Victor e Daniel Silva.

Laterais – Ayrton Lucas, Emerson Royal, Daniel Sales e Johnny Góes.

Volantes – Erick Pulgar, Saúl, Jorginho e Evertton Araújo.

Meias – Rayan Lucas, Guilherme e Lorran.

Atacantes – Luiz Araújo, Pedro, Everton Cebolinha, Samuel Lino, Bruno Henrique, Wallace Yan, Alan Santos e Joshua.

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