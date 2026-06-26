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Davide Ancelotti nega polêmica em gesto na entrada de Neymar

Davide Ancelotti nega polêmica em gesto na entrada de Neymar
Davide Ancelotti nega polêmica em gesto na entrada de Neymar -

Davide Ancelotti usou as redes sociais nesta sexta-feira (26/6) para explicar o gesto que gerou polêmica durante a entrada de Neymar no segundo tempo da vitória do Brasil sobre a Escócia, pela Copa do Mundo. Na ocasião, o auxiliar da Seleção apareceu fazendo um sinal negativo com a cabeça enquanto o camisa 10 recebia orientações à beira do campo.

Diante da repercussão, Davide afirmou que a interpretação do vídeo não corresponde ao contexto real da situação. Aliás, segundo ele, a imagem circula de forma distorcida e acabou alimentando críticas nas redes sociais.

“Em certas ocasiões, com o objetivo de preservar a harmonia do grupo, é preciso esclarecer polêmicas artificiais. Lamento muito que tenha sido tirada de contexto uma conversa paralela com Paul Clement, totalmente alheia à substituição de Neymar”, escreveu.

“Somos muito afortunados por poder trabalhar com jogadores de tão alto nível profissional e pessoal como os da seleção brasileira. Sigamos em frente, com união, respeito, com o máximo compromisso e entusiasmo”, completou.

A polêmica ganhou força na quinta-feira (25/6), quando a esposa de Davide, Ana Galocha, relatou nas redes sociais que passou a receber ofensas após a circulação do vídeo. Em publicação, ela afirmou que o conteúdo havia sido interpretado de forma equivocada.

“Vocês sabem que estão interpretando uma imagem de forma totalmente equivocada, sem nenhum relação com a realidade, e que por causa disso estou recebendo inúmeros insultos desde esta manhã? Nós somos os primeiros a querer que o Brasil ganhe”, escreveu.

A polêmica entre Davide e Neymar

O registro viralizou após publicação do perfil “O Mundo da Bola”, que sugeriu incômodo do auxiliar com a entrada de Neymar. No entanto, imagens completas mostram que, em seguida, Davide se levanta e cumprimenta o jogador brasileiro normalmente.

Filho de Carlo Ancelotti, Davide atua como auxiliar técnico do pai há anos. Aliás, em 2025, ele assumiu pela primeira vez o comando de uma equipe principal ao dirigir o Botafogo, entre julho e dezembro. Contudo, após a Copa do Mundo, o italiano deve assumir o Lille, da França.

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