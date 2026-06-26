Cruzeiro mantém sonho por Luiz Araújo, do Flamengo

O Cruzeiro segue atento ao mercado e mantém Luiz Araújo entre os principais alvos no radar. Mesmo após mudanças na comissão técnica e desgastes recentes nas negociações com o Flamengo, a diretoria celeste continua considerando o atacante uma oportunidade estratégica para qualificar o setor ofensivo. O desejo é antigo e, além disso, conta com o aval do técnico Artur Jorge para uma eventual investida na próxima janela de transferências.

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A SAF já definiu um limite financeiro para tentar viabilizar o negócio. A Raposa entende que o Flamengo dificilmente facilitará a saída de um jogador importante para um adversário direto nas competições nacionais e continentais. Ainda assim, o Cabuloso acompanha a situação de Luiz Araújo, que alterna entre titularidade e banco de reservas no elenco rubro-negro, enquanto segue vinculado ao clube carioca até dezembro de 2027.

Cruzeiro avalia cenário e esbarra na resistência do Flamengo

Nos bastidores, o Cruzeiro reconhece que a negociação será complexa. Além do alto investimento necessário, pesa o histórico recente entre os clubes. Em 2025, a Raposa chegou a encaminhar a contratação de Matheus Gonçalves, porém o Flamengo recuou na reta final da negociação e manteve o atacante no elenco. Meses depois, foi a vez do clube carioca tentar contratar Kaio Jorge, apresentando propostas milionárias que foram recusadas pela diretoria celeste.

Recentemente, também surgiu a informação sobre uma possível troca envolvendo Luiz Araújo e Kaio Jorge. Entretanto, pessoas ligadas às duas equipes descartam completamente essa possibilidade. O centroavante renovou contrato com o Cabuloso até 2030 e é tratado como peça fundamental no projeto esportivo da SAF. Enquanto isso, Luiz Araújo permanece como um nome observado, embora sem negociação em estágio avançado.

Mesmo alimentando o sonho de contratar o atacante do Flamengo, o Cruzeiro trabalha com outras alternativas. Gabriel Pec, atualmente no LA Galaxy, segue sendo o principal alvo para atuar pelo lado direito do ataque. Além de um ponta, a diretoria ainda busca reforços para a defesa e o meio-campo. A expectativa é de que a janela de transferências seja decisiva para fortalecer o elenco antes da sequência do Campeonato Brasileiro e dos confrontos diante do próprio Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores.

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