Crespo negocia com clube do Catar

Livre no mercado desde que deixou o São Paulo, em março, Hernán Crespo pode estar perto de assumir um novo desafio. O treinador argentino negocia com o Al-Sadd, do Catar, e tem boas chances de dar sequência à carreira no futebol do Oriente Médio.

O clube catariano está em busca de um novo comandante após a saída de Roberto Mancini, que deixou o cargo na última semana. O italiano, inclusive, é apontado como um dos candidatos para assumir a seleção da Itália.

Antes disso, Crespo também teve o nome ligado ao Vasco, que procurava um treinador após a saída de Renato Gaúcho. No entanto, as conversas não evoluíram. O argentino não demonstrou interesse em permanecer no futebol brasileiro, enquanto a diretoria vascaína passou a priorizar outros nomes e está próxima de um acordo com Franclim Carvalho, atualmente no Botafogo.

Além do interesse do Al-Sadd, Crespo recebeu consultas de clubes da Arábia Saudita. Mesmo assim, o destino mais provável neste momento é o Catar.

O técnico conhece bem o futebol da região. Entre 2022 e 2024, comandou o Al-Duhail, do Catar, e o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, antes de retornar ao Brasil para dirigir o São Paulo.

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