Grêmio tenta Diego Caito, mas Goiás rejeita primeira investida

Em busca por reforços, o Grêmio definiu Diego Caito como um dos principais alvos para fortalecer a lateral direita. O Tricolor Gaúcho apresentou uma proposta de empréstimo por um ano ao Goiás, com opção de compra ao término do vínculo. No entanto, a primeira investida não teve sucesso, já que o Esmeraldino recusou a oferta e negou qualquer negociação em definitivo neste momento. Ainda assim, a direção gremista segue otimista e espera retomar as conversas nos próximos dias.

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A intenção do Tricolor é contar com o lateral já no retorno do Brasileirão. A negociação prevê que, em caso de compra ao fim do empréstimo, o Goiás permaneça com 30% dos direitos econômicos do jogador. Enquanto isso, a cúpula gaúcha acompanha o mercado, além disso busca alternativas, mas mantém Caito como prioridade no elenco de Luís Castro.

Concorrência aumenta e Grêmio tenta acelerar acordo

Oriundo da base goiana, Diego Caito estreou como profissional em 2023 e vive a melhor fase da carreira. Nesta temporada, disputou 25 partidas, sendo 18 como titular, marcou dois gols e deu três assistências. O desempenho chamou atenção não apenas do Grêmio, mas também despertou interesse de clubes do exterior, como o Bologna, da Itália, além de uma equipe do futebol árabe.

A busca por um lateral-direito ganhou força após avaliações internas da comissão técnica. O objetivo, nesse sentido, é aumentar a competitividade do elenco para o segundo semestre, quando o Imortal terá compromissos decisivos pelo Campeonato Brasileiro e pelas competições de mata-mata da Copa do Brasil e Sul-Americana. Enquanto isso, a direção segue monitorando outras oportunidades de mercado, mas sem abrir mão da tentativa de contratar Diego Caito, considerado um jogador de grande potencial e com margem de valorização futura.

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