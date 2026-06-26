River Plate pressiona por Borré, e Internacional espera proposta ideal

O futuro de Rafael Borré pode estar cada vez mais distante do Internacional. O River Plate intensificou as conversas para contratar o atacante colombiano e trabalha diretamente com o jogador e o Colorado para construir um acordo durante a janela de transferências. O clube gaúcho não descarta a venda e, ao mesmo tempo, aguarda uma proposta que atenda aos valores estabelecidos pela diretoria.

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A situação financeira do Internacional influencia diretamente nas negociações. O clube entende que uma eventual transferência representaria importante reforço no caixa e, além disso, abriria espaço significativo na folha salarial. Borré possui um dos maiores vencimentos do elenco e tem contrato válido até o fim de 2028, fator que dá segurança ao Colorado para negociar apenas em condições consideradas favoráveis.

Coudet lidera ofensiva do River Plate

O principal trunfo do River Plate é Eduardo Coudet. O treinador conhece bem o atacante após trabalharem juntos no Internacional durante 2024 e considera o colombiano uma prioridade para reforçar o setor ofensivo. Enquanto isso, as partes seguem buscando um denominador comum, e o clube argentino mantém confiança em alcançar um acordo nas próximas semanas.

Mesmo diante das especulações, Borré continua normalmente integrado às atividades no CT Parque Gigante. O atacante segue focado na preparação para a retomada da temporada e aguarda um desfecho das conversas. Internamente, o Internacional monitora a evolução das tratativas e mantém postura cautelosa antes de qualquer definição oficial.

Apesar de ter perdido espaço entre os titulares em alguns momentos da temporada, Borré continua sendo o principal goleador da equipe em 2026. O colombiano soma nove gols e duas assistências em 28 partidas disputadas. Caso o retorno ao River Plate seja confirmado, ele voltará ao clube onde viveu o melhor momento da carreira.

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