Carrasco? Japão é a principal vítima de Neymar na Seleção Brasileira

Nenhuma seleção sofreu tanto com Neymar quanto o Japão, adversário do Brasil nesta segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, pelo mata-mata da Copa do Mundo de 2026. O camisa 10 enfrentou os japoneses cinco vezes pela Seleção principal e marcou em todas, acumulando nove gols no total.

O retrospecto começou em outubro de 2012, em amistoso disputado em Breslávia, na Polônia. Na ocasião, Neymar marcou duas vezes na vitória do Brasil por 4 a 0 e deu o primeiro passo de uma sequência que se tornaria dominante.

No ano seguinte, o atacante voltou a balançar as redes na abertura da Copa das Confederações, em 15 de junho de 2013, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O Brasil venceu por 3 a 0, com mais uma atuação decisiva do camisa 10.

Contudo, a maior exibição diante do Japão aconteceu em outubro de 2014, em Singapura. Neymar marcou quatro vezes na goleada por 4 a 0 e comandou a vitória com autoridade. Já em novembro de 2017, em Lille, na França, voltou a marcar no triunfo por 3 a 1.

Por fim, o último encontro ocorreu em junho de 2022, em Tóquio. Na ocasião, o Brasil venceu por 1 a 0, com gol de Neymar em cobrança de pênalti.

Brasil perdeu invencibilidade contra o Japão sem Neymar

Apesar do histórico amplamente favorável, a Seleção Brasileira sofreu uma exceção recente. Afinal, em outubro de 2025, sem Neymar em campo por conta de lesão, o Brasil acabou derrotado pelo Japão por 3 a 2, de virada, em amistoso em Tóquio. Aliás, foi a primeira vitória japonesa sobre os brasileiros desde o primeiro confronto entre as seleções, em 1989.

Contudo, além do Japão, outras seleções também aparecem na lista de maiores vítimas do atacante. O Peru sofreu seis gols de Neymar, enquanto Estados Unidos e Bolívia levaram cinco cada. Colômbia, Coreia do Sul, Croácia e Equador completam a sequência, com quatro gols sofridos por cada adversário.