José Lamacchia manda recado para Bap após falar sobre venda da SAF do Vasco

A recente movimentação nos bastidores do futebol carioca segue animada após o empresário José Lamacchia, avalista na complexa negociação de venda da SAF do Vasco, reagir com forte indignação às declarações de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo.

Logo após o dirigente rubro-negro levantar questionamentos sobre a operação, Lamacchia rechaçou prontamente qualquer hipótese de conflito de interesses na transação financeira em andamento. Em seguida, o empresário subiu o tom e enviou um recado direto ao mandatário rival.

“Ele deveria cuidar do Flamengo. O Flamengo tem problemas também, e bastante. Ele devia cuidar do problema e não ficar dando palpite no que não é da conta dele. Eu nunca dei palpite no que não é da minha conta. E ele deveria fazer o mesmo, é um conselho que eu dou a ele. Vá tomar conta do seu clube e não enche o saco do clube dos outros”, disparou ao ge.

Essa forte reação ocorre justamente em um momento de extrema sensibilidade política e jurídica, visto que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o recente afastamento de Pedrinho do comando da SAF vascaína. Consequentemente, Lamacchia assumiu o papel de avalista de seu próprio filho, Marcos Lamacchia, que conduz o processo de negociação para adquirir o controle do futebol do clube.

Ademais, o empresário direcionou críticas contundentes a integrantes da oposição política do Vasco, uma vez que os acusa de agir contra a concretização do acordo e de prejudicar deliberadamente o futuro da instituição cruzmaltina.

Leila no Vasco?

Paralelamente, ao responder sobre sua relação com Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, Lamacchia fez questão de ressaltar que a dirigente comanda o clube paulista dedicando “200% dos seus esforços”.

Todavia, o empresário não descartou a possibilidade de que ela assuma um cargo diretivo ou desempenhe um papel estratégico no Vasco. Embora essa hipótese dependa estritamente do encerramento do ciclo dela na equipe paulista.

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“Ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não, são coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras, aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras”, contou.

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