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José Lamacchia manda recado para Bap após falar sobre venda da SAF do Vasco

José Lamacchia manda recado para Bap após falar sobre venda da SAF do Vasco
José Lamacchia manda recado para Bap após falar sobre venda da SAF do Vasco -

A recente movimentação nos bastidores do futebol carioca segue animada após o empresário José Lamacchia, avalista na complexa negociação de venda da SAF do Vasco, reagir com forte indignação às declarações de Luiz Eduardo Baptista, presidente do Flamengo.

Logo após o dirigente rubro-negro levantar questionamentos sobre a operação, Lamacchia rechaçou prontamente qualquer hipótese de conflito de interesses na transação financeira em andamento. Em seguida, o empresário subiu o tom e enviou um recado direto ao mandatário rival.

“Ele deveria cuidar do Flamengo. O Flamengo tem problemas também, e bastante. Ele devia cuidar do problema e não ficar dando palpite no que não é da conta dele. Eu nunca dei palpite no que não é da minha conta. E ele deveria fazer o mesmo, é um conselho que eu dou a ele. Vá tomar conta do seu clube e não enche o saco do clube dos outros”, disparou ao ge.

Essa forte reação ocorre justamente em um momento de extrema sensibilidade política e jurídica, visto que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou o recente afastamento de Pedrinho do comando da SAF vascaína. Consequentemente, Lamacchia assumiu o papel de avalista de seu próprio filho, Marcos Lamacchia, que conduz o processo de negociação para adquirir o controle do futebol do clube.

Ademais, o empresário direcionou críticas contundentes a integrantes da oposição política do Vasco, uma vez que os acusa de agir contra a concretização do acordo e de prejudicar deliberadamente o futuro da instituição cruzmaltina.

Leila no Vasco?

Paralelamente, ao responder sobre sua relação com Leila Pereira, atual presidente do Palmeiras, Lamacchia fez questão de ressaltar que a dirigente comanda o clube paulista dedicando “200% dos seus esforços”.

Todavia, o empresário não descartou a possibilidade de que ela assuma um cargo diretivo ou desempenhe um papel estratégico no Vasco. Embora essa hipótese dependa estritamente do encerramento do ciclo dela na equipe paulista.

LEIA MAIS: Interventora da SAF do Vasco tem reunião com departamento de futebol e traça planos

“Ela pode ajudar o Vasco. Pode ser que sim, pode ser que não, são coisas para o futuro. Mas tudo isso, claro, depois que ela terminar o mandato no Palmeiras, aí já não vai ter mais nenhum vínculo com o Palmeiras”, contou.

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