Atlético define plano diferente para a pré-sequência da temporada

O Atlético definiu uma estratégia diferente e não seguirá o caminho adotado por outros clubes brasileiros. Em vez de disputar amistosos de maior visibilidade antes da retomada da temporada, a diretoria optou por uma preparação discreta, focada no físico e na evolução coletiva. O treinador Eduardo Domínguez, desse modo, emitiu o planejamento em conjunto com a comissão técnica, que terá cerca de um mês para ajustar a equipe antes do retorno das competições.

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Apesar de receber convites para jogar amistosos durante a pausa da Copa, o Galo preferiu preservar o grupo. O clube realizará dois jogos-treino contra adversários de menor porte, ambos, provavelmente, na Cidade do Galo. As atividades devem acontecer sem transmissão de televisão e, além disso, ainda dependem da definição dos adversários e da possibilidade de acesso da imprensa.

Cronograma divide-se em três etapas

O escopo prevê uma preparação dividida em fases bem definidas. Inicialmente, os jogadores passam por exames clínicos, avaliações físicas e médicas para identificar a condição após o período de férias. Em seguida, a comissão técnica inicia um controle de carga individualizado, enquanto busca elevar gradativamente o nível físico do elenco durante as semanas de treinamento.

Logo depois, o Atlético entrará no período considerado de “pré-competição”. Nesta fase, o elenco disputará dois jogos-treino que servirão para testar formações, ritmo de jogo e ajustes táticos antes da retomada oficial da temporada. A ideia é oferecer ao grupo um ambiente de preparação controlado, evitando desgaste excessivo e reduzindo riscos de lesões, enquanto o trabalho ganha intensidade.

O primeiro compromisso oficial do Atlético após a pausa será no dia 21 de julho, diante do Bahia, na Arena MRV, pelo Brasileirão. Até lá, “Barba” pretende aproveitar cada etapa do cronograma para corrigir falhas apresentadas no primeiro semestre e consolidar o modelo de jogo da equipe. A expectativa interna é de que o período seja determinante para elevar o rendimento do elenco na sequência da temporada.

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