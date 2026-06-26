Botafogo rescinde com goleiro Neto

A curta passagem do goleiro Neto pelo Botafogo chegou, enfim, a um ponto final. Nesta sexta-feira (26/6), o nome do experiente jogador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF confirmando a rescisão com o clube carioca.

O goleiro, afinal, já não constava nos planos da diretoria do Glorioso. Dessa forma, sua saída não surge como surpresa, já que o clube estudava formas de rescindir o contrato do arqueiro de 36 anos. Após diversas falhas desde sua chegada, o clima já não era favorável ao ex-goleiro de Arsenal (ING), Barcelona (ESP) e Seleção Brasileira.

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O vínculo de Neto, contratado para o segundo semestre de 2025 para assumir a vaga deixada por John, vendido ao futebol inglês, era até junho de 2027. No entanto, o Botafogo optou por encerrá-lo antes da data em questão. A partir de agora, então, Neto pode assinar de graça com qualquer clube – incluindo os brasileiros – para o restante da temporada. Foram apenas 22 jogos, sendo 18 em 2026.

Última impressão é a que fica?

A última partida do goleiro com o clube ficará marcada de maneira negativa. Afinal, seu último ato com a camisa do Mais Tradicional foi uma expulsão por xingar o árbitro Davi de Oliveira Lacerda (ES) na derrota por 2 a 1 para o Bahia, na Arena Fonte Nova, dia 30 de maio, pela 18ª rodada do Brasileirão.

Na ocasião, Neto foi punido por ficar mais de oito segundos com a bola em mãos, com a marcação de um escanteio para o Tricolor. Irritado, o goleiro xingou o árbtiro, recebendo vermelho direto. Raul, que entrou em seu lugar, falhou de maneira grosseira na derrota de virada, agravando a situação na posição de sua meta. Além de Raul, o Botafogo ainda conta com Léo Linck e Cristhian Loor como arqueiros.

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