Estados Unidos tentam renovar com Pochettino em meio ao interesse de clubes europeus

A Federação de Futebol dos Estados Unidos deseja a permanência de Mauricio Pochettino por mais tempo à frente da seleção. Assim, a entidade prepara uma nova proposta de contrato durante a disputa da Copa do Mundo. A investida acontece por conta do interesse de diversos clubes europeus no treinador argentino.

De acordo com o “The Athletic”, a federação acredita que o técnico é peça central no projeto esportivo da seleção e tenta evitar a saída ao fim do contrato, que se encerra ao fim da Copa do Mundo. O treinador recebeu sondagens recentemente, o que fez crescer a urgência em tentar renovar o compromisso.

As duas partes já vêm conversando há alguns meses, conforme a publicação apontou. Assim, a entidade ofereceu a Pochettino uma oferta de mais quatro anos de contrato, até o fim do Mundial de 2030. O comandante, por ora, quer manter o foco na competição.

Pochettino assumiu a seleção norte-americana em 2024, substituindo Gregg Berhalter, com o objetivo de liderar a atual geração em um ciclo estratégico, pois o país é uma das sedes da Copa do Mundo de 2026.

O bom desempenho da seleção fez o trabalho do treinador se valorizar, a ponto de receber diversas sondagens e atrair interesse de clubes da Europa.

Os Estados Unidos se classificaram ao mata-mata da Copa do Mundo ao terminar o Grupo D na liderança, com seis pontos conquistados. Na chave, venceu Paraguai (4 a 1) e Austrália (2 a 0), mas perdeu para a Turquia (3 a 2) na última rodada, quando já havia conquistado a vaga como primeiro colocado.

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