Cucurella revela motivo familiar que pesou na escolha pelo Real Madrid

A escolha de Marc Cucurella pelo Real Madrid foi motivada por um fator que vai muito além do futebol. Mais do que questões financeiras, tempo de contrato ou objetivos esportivos, o lateral-esquerdo decidiu retornar à Espanha pensando no bem-estar do filho mais velho, Mateo.

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O jogador revelou que a prioridade da família sempre foi encontrar um local que oferecesse estrutura adequada para o garoto, diagnosticado com autismo há quatro anos.

“Tivemos propostas de outros clubes, mas a primeira coisa que buscávamos era saber se havia escolas e terapias para ele. Isso sempre foi a nossa prioridade. Felizmente, em Madri encontramos tudo o que ele precisa e sabemos que estaremos muito bem assistidos”, explicou.

O diagnóstico aconteceu quando Cucurella se mudou para a Inglaterra para defender o Chelsea. Desde então, a rotina da família mudou completamente. Em entrevista concedida no ano passado, o espanhol contou as dificuldades enfrentadas no processo de adaptação do filho.

“É difícil. Ninguém nos ensina a ser pai. Quando você tem um filho autista e percebe que ele entende o mundo de uma forma diferente dos irmãos, precisa aprender a compreendê-lo. Quando chegamos à Inglaterra, ele frequentava uma escola comum, mas não estava bem. Ficava confuso, não era feliz e isso nos afetava muito. Não conseguia se adaptar, chorava com frequência e, muitas vezes, precisávamos buscá-lo poucas horas após entrar na escola”, relembrou.

Cucurella revela influência nas próximas decisões

Segundo o lateral, a situação de Mateo passou a ser o principal critério para qualquer decisão profissional.

“Hoje não aceitaríamos jogar por um clube que não oferecesse escolas ou um ambiente onde nosso filho pudesse se adaptar. Isso faz parte da nossa vida e é mais importante do que o futebol. Ou seja, o essencial é que nossa família esteja bem”, concluiu.

Por fim, anunciado como reforço do Real Madrid durante a Copa do Mundo, Cucurella assinou contrato com o clube espanhol até junho de 2032.

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