Cabo Verde x Arábia Saudita, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 20h

Cabo Verde e Arábia Saudita fazem confronto, nesta sexta-feira (26/6), às 21h (de Brasília), em Houston, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Mas, desde 20h (de Brasília), a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.
Cabo Verde e Arábia Saudita fazem confronto, nesta sexta-feira (26/6), às 21h (de Brasília), em Houston, pela última rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Mas, desde 20h (de Brasília), a Voz do Esporte faz o esquenta da partida.
Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada deste duelo acessando a Voz do Esporte.
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