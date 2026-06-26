Brasil x Japão já esteve muito perto de acontecer nas últimas duas Copas

O mata-mata da Copa do Mundo colocará frente à frente Brasil e Japão, decidindo uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. O embate acontece nesta segunda-feira (29/6), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston. Contudo, este duelo já poderia ter acontecido nas últimas duas edições de Mundiais.

Em 2018, ambos chegaram à etapa decisiva com boas campanhas, mas pararam no mesmo “eixo” europeu. O Japão caiu diante da Bélgica nas oitavas, enquanto o Brasil foi eliminado pelos belgas na fase seguinte, em um roteiro que aproximou os caminhos, mas não chegou a colocá-los frente a frente.

A equipe japonesa, inclusive, esteve muito perto de alterar completamente aquela chave. Nas oitavas de final, abriu 2 a 0 sobre a Bélgica e ficou a poucos minutos de uma classificação histórica. A reação veio na reta final: Vertonghen diminuiu, Fellaini empatou e, já nos acréscimos, Chadli decretou a virada por 3 a 2 após contra-ataque decisivo de De Bruyne.

Na Copa seguinte, em 2022, o roteiro repetiu o padrão de frustração em jogos eliminatórios. O Japão novamente abriu vantagem, desta vez contra a Croácia, com gol de Maeda, mas sofreu o empate de Perisic e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, os croatas foram mais eficientes e avançaram.

Assim, a Croácia acabou cruzando o caminho do Braasil nas quartas de final. Neymar chegou a abrir o placar na prorrogação, mas Petkovic, à quatro minutos do fim, deixou tudo igual. No fim, Livakovic brilhou na decisão de pênaltis e classificou os croatas.

Finalmente teremos Brasil x Japão

Agora, em 2026, o encontro finalmente acontece no mata-mata. A Seleção Brasileira avançou em primeiro, com sete pontos, após empatar com Marrocos e vencer Haiti e Escócia. Já os japoneses empataram com Holanda e Suécia, além de bater a Tunísia, para avançar ao mata-mata.

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