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Vasco faz consulta por volante brasileiro que atua em Portugal

Vasco faz consulta por volante brasileiro que atua em Portugal
Vasco faz consulta por volante brasileiro que atua em Portugal -

O volante Vítor Carvalho é mais um alvo para reforçar o Vasco. O atleta ganhou enorme destaque com a camisa do Gil Vicente-POR e, por consequência, chegou ao Braga. Ele entrou no radar caso a negociação com Deossa, do Betis-ESP, não avance.

Atualmente, o meio-campista já ultrapassou a expressiva marca de 100 partidas pelo clube minhoto, onde a imprensa e a torcida o reconhecem amplamente por sua consistência defensiva e pelo excelente equilíbrio tático que confere à equipe.

Justamente por isso, os números do jogador justificam o forte interesse. A informação é da RTI Esporte. Na atual edição da Liga Portugal, o atleta manteve uma média impressionante que se aproxima dos 90% de acerto nos passes, além de acumular ótimos índices em desarmes e interceptações.

Embora ele não apresente estatísticas ofensivas avassaladoras, a comissão técnica vascaína valoriza muito a sua capacidade de proteger a linha de defesa e de iniciar a transição para o ataque com qualidade.

Além do aspecto técnico, a bagagem que o volante acumulou em grandes competições europeias carrega o potencial de se tornar um trunfo crucial para o clube carioca se a negociação evoluir. Do mesmo modo, a familiaridade do atleta com o futebol europeu tende a facilitar as conversas de bastidores. O diretor executivo do Vasco, Admar Lopes, conduz diretamente.

Questão financeira para o Vasco

No que diz respeito à parte financeira, o mercado português estima que Vítor Carvalho recebe um salário dentro do padrão avaliado pela diretoria para reforços.

Dentro das quatro linhas, o jogador destaca-se pela forte imposição física. Ele é combativo na marcação e boa capacidade de saída de bola e infiltração na área adversária, atuando tanto de primeiro volante quanto preenchendo mais o meio-campo.

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Na presente temporada, ele somou 27 jogos oficiais pelos bracarenses, com um retrospecto positivo de 4 gols e uma assistência. Por fim, vale destacar que o volante possui um vínculo contratual longo com o SC Braga, válido até 2028.

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