Cristiano Ronaldo ficou a um passo do Milan, revela ex-dirigente

Um ex-diretor esportivo do Milan revelou que o clube chegou muito perto de contratar Cristiano Ronaldo antes da transferência do atacante para a Juventus, em 2018. Em entrevista ao canal do YouTube de Carlo Pellegatti, Massimiliano Mirabelli, hoje dirigente do Pádova, contou que a negociação esteve avançada, mas acabou não se concretizando. Segundo ele, o Real Madrid pedia cerca de 100 milhões de euros (R$ 590 milhões), valor que poderia ser renegociado, além do alto salário do jogador.

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Mirabelli explicou que o projeto contava com apoio da então gestão chinesa do Milan, que queria reforçar o elenco com jogadores jovens e, ao mesmo tempo, trazer uma grande estrela para aumentar o prestígio do clube.

“Havia um suporte financeiro da propriedade chinesa. A ideia era rejuvenescer o time e trazer um nome de peso. Chegamos a um entendimento para tentar contratar o Cristiano Ronaldo, aproveitando algumas situações que ele vivia no Real Madrid. Ele esteve muito perto do Milan”, afirmou.

As conversas teriam ganhado força após a final da Champions entre Real Madrid e Juventus, em Cardiff, com participação do empresário Jorge Mendes. De acordo com o ex-dirigente, o jogador chegou a demonstrar entusiasmo com a possibilidade de atuar em Milão.

“Nos reunimos com o Jorge Mendes após a final. O Cristiano ficou interessado na ideia. Além disso, ele chegou a dizer que iria para o Milan e que queria conquistar títulos importantes, mesmo sem disputar a Champions naquele momento”, relatou.

Investidores recuaram e Cristiano Ronaldo foi para o rival

Apesar do avanço nas tratativas e de um acordo encaminhado entre todas as partes, o negócio não saiu do papel. De acordo com Mirabelli, a mudança de planos aconteceu porque os investidores chineses recuaram na decisão.

Cristiano Ronaldo permaneceu mais uma temporada no Real Madrid e, posteriormente, acabou se transferindo para a Juventus, justamente o clube que havia derrotado na final de Cardiff.

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