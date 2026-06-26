Palmeiras empresta goleiro a clube de Portugal

O Palmeiras emprestou o goleiro Aranha para o Moreirense, de Portugal. O jogador viaja à Europa na próxima semana para se apresentar ao novo clube. Ele ficará um ano na equipe lusa para ganhar experiência no futebol europeu, de acordo com o portal “Nosso Palestra”.

Dessa maneira, o goleiro demonstrou gratidão por tudo que viveu no clube e afirmou que espera que a passagem por Portugal traga frutos para sua carreira.

“Primeiramente quero agradecer a Deus, que me capacitou e me deu forças todos os dias para seguir na luta. Também sou muito grato ao Palmeiras por tudo o que me proporcionou e por me preparar e projetar para o futebol europeu. Pude crescer como atleta e principalmente como pessoa. Sem a experiência que tive aqui eu não seria o Aranha que sou hoje”, declarou o goleiro, antes de completar:

“É uma oportunidade de continuar evoluindo, crescendo e, se Deus quiser, jogando. Acredito que nesse momento eu preciso jogar para alcançar o lugar que eu almejo para a minha carreira”.

O empréstimo de Aranha faz parte dos planos do Palmeiras de reintegrar Kaique, que passou pelo futebol português e se destacou, principalmente nas defesas de pênalti. Somente na última temporada, pegou quatro cobranças. Aliás, ele já treina com os companheiros durante a intertemporada.

Aranha chegou ao Palmeiras em 2023, emprestado pelo Sport. Após se destacar na base, foi comprado em definitivo e tem quase 100 jogos pelas categorias inferiores do Alviverde. Contudo, ainda não estreou pelos profissionais.

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