Rayan projeta duelo com o Japão e destaca força do Brasil: “Vivendo um sonho”

A Seleção Brasileira entra na fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026 com um nome cada vez mais presente no time de Carlo Ancelotti: Rayan. Aos 19 anos, o atacante ganhou espaço no grupo e falou nesta sexta-feira (26/6) sobre o momento decisivo da competição, a pressão do mata-mata e o duelo contra o Japão, adversário das oitavas. Com sinceridade, ele reconheceu a dificuldade do confronto e destacou o nível do rival asiático.

“A gente sabe do time do Japão, tem muitos jogadores qualificados, a gente vai dar nosso melhor, trabalhar durante a semana para chegar contra o Japão e sair com a vitória”, disse Rayan.

Além disso, o atacante também comentou a mudança de ambiente em relação à fase de grupos, agora sem margem para erros. Segundo ele, o elenco brasileiro entende o peso da eliminação direta, mas mantém confiança no trabalho coletivo.

“A gente sabe que na fase de grupos qualquer erro pode consertar, mas agora é matar ou morrer. O Japão é qualificado, mas temos um grupo incrível. Vini já ganhou bola de ouro, ajuda a gente aqui bastante. A gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas vamos trabalhar para fazer nosso melhor e sair com a vitória de lá”, completou.

Em outro momento, o atacante destacou a competitividade do elenco e a rotatividade promovida por Carlo Ancelotti. Para ele, o nível do grupo se mantém alto independentemente das mudanças.

“Acho que sim. Nosso grupo é muito forte, jogadores qualificados, se entrar um e sair outro acho que vai ser a mesma coisa. Saindo eu vai entrar o Endrick, saindo eu vai entrar o Neymar. Dia a dia o Ancelotti escolhe os melhores do momentos e acho que está dando certo, vamos continuar o caminho que está sendo muito bem trilhado”, analisou o atacante.

Evolução sem bola e parceria com Vini

Um dos pontos mais valorizados por Rayan na sua adaptação à Seleção é o trabalho defensivo. Ele ressaltou a exigência de Ancelotti na marcação iniciada pelos atacantes e lembrou uma jogada decisiva na última partida.

“Acho que é minha parte defensiva, desde o ano passado venho evoluindo nessa parte. Ele pede para a gente marcar primeiro para depois jogar e acho que essa parte é importante. Como sai o primeiro gol ali do Vini que consegui dar o bote no zagueiro da Escócia. É continuar trabalhando a semana que contra o Japão vai dar certo também”, comentou o atacante.

Rayan também falou sobre o entrosamento com Vinícius Júnior e o impacto que o camisa 7 tem no funcionamento ofensivo da equipe. Segundo ele, o posicionamento muda de acordo com o lado do atacante principal.

“A gente sabe do que Vini pode propor para nosso time, quando a bola está com Vini a gente do outro lado procura chegar mais perto da área porque sabe que o contra um do Vini é muito forte. Tenho contra um muito forte também, que posso jogar para o meio ou para o fundo, jogar para a área que vai sobrar para o Cunha ou para o Vini. Mas é a mesma coisa, do meu lado ou do dele vai ser a mesma coisa que o Ancelotti pede”, completou Rayan.

Rayan vem vivendo sonho nessa Copa

Emocionado, o jovem atacante descreveu o momento como a realização de um sonho construído desde a base. Ele lembrou também da trajetória até chegar ao profissional da Seleção e ao futebol europeu.

“Estou vivendo um sonho de estar aqui na Copa, 19 anos de idade. Entrei olhando para o estádio, relembrando os momentos que já passei, estar jogando uma Copa primeira vez como titular, a gente sabe do sofrimento que passou atrás. É sentimento de muito orgulho estar aqui. Entrar ali no campo, ser o mais natural possível que as coisas vão fluir naturalmente”, explicou.

Por fim, ao ser questionado sobre o adversário, Rayan evitou apontar nomes específicos, mas reforçou a qualidade coletiva dos japoneses.

“Rapaz… (risos dos jornalista). Te falar que não sei qual que é o jogador mais perigoso deles não, só olhando vídeo mesmo. Mas sei que é uma equipe muito qualificada, time muito forte, trabalhar durante a semana para dar nosso melhor e sair com a vitória”, finalizou.

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