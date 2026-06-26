Thiago Silva é dúvida para amistosos do Fluminense, enquanto Hulk está confirmado

A diretoria do Fluminense anunciou a realização de dois amistosos preparatórios durante o período de paralisação da Copa do Mundo. Nesse sentido, o Tricolor enfrentará o Nova Iguaçu no dia 8 e, logo em seguida, medirá forças contra o Bahia no dia 12, tendo o Maracanã como palco para ambos os confrontos.

Apesar da expectativa da torcida, o zagueiro Thiago Silva surge como a principal dúvida para esses compromissos.

O defensor confirmou que sua reapresentação ocorrerá após o retorno do restante do elenco, que retomou as atividades na última terça-feira (23), e essa programação tardia consequentemente torna sua presença incerta nas partidas.

Em contrapartida, os duelos preparatórios servirão para carimbar a estreia de Hulk com a camisa tricolor. O atacante iniciou os trabalhos junto com os companheiros de equipe desde o primeiro dia. Por isso, garantirá seus primeiros minutos em campo como jogador do Fluminense.

No que diz respeito ao retorno das competições oficiais, a comissão técnica precisará lidar com um desfalque duplo para o duelo do dia 17 de julho contra o Cuiabá, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Como a janela de transferências internacionais abrirá apenas no dia 22 de julho, a legislação impede a escalação de ambos os atletas. Isto deixará a dupla fora do confronto de forma compulsória até a regularização dos contratos.

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