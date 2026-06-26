Técnico do Japão admite pedir “ajuda” a Zico antes de enfrentar o Brasil

Poucos personagens simbolizam tão bem a conexão entre Brasil e Japão quanto Zico. Ídolo do Flamengo, o ex-camisa 10 também ajudou a impulsionar o desenvolvimento do futebol japonês nos anos 1990. Agora, às vésperas do duelo entre as duas seleções pelas 16 avos de final da Copa do Mundo, o técnico Hajime Moriyasu espera contar com uma espécie de consultoria do Galinho.

Em entrevista coletiva, o treinador revelou o desejo de conversar com o brasileiro antes da partida de segunda-feira (29/6), em Houston. Além disso, destacou a importância de Zico para a consolidação do futebol no país asiático.

“Ele nos conduziu a poder competir na Copa. Ofereceu muito ao Japão. Espero que eu também possa fazer isso e tomara que eu possa falar com Zico antes do jogo com o Brasil”, afirmou Moriyasu.

“(Ele) contribuiu desde o momento em que tínhamos somente a liga Japan Soccer League (antes da J-League). Jogou no Kashima Antlers e contribuiu com o futebol no Japão. Ele foi meu herói. Pudemos vê-lo no Japão. Ele tem uma enorme contribuição no desenvolvimento da J-League”, completou.

Japão pronto para encarar o Brasil

Contudo, apesar do respeito ao adversário, Moriyasu acredita que o Japão chega preparado para desafiar uma das principais candidatas ao título. Aliás, para ele, encarar a Seleção Brasileira representa mais uma etapa do crescimento do futebol japonês.

“Eles (seleção brasileira) são perfeitos, mas acreditamos que temos chance de vencer e avançar para a próxima fase. Esperamos perseguir essa oportunidade e vamos nos preparar totalmente para isso”, projetou.

Além disso, o treinador também recordou o amistoso disputado em outubro de 2025, quando o Japão virou um placar de 2 a 0 e venceu o Brasil por 3 a 2 em Tóquio. Segundo Moriyasu, o resultado pode servir de combustível para a equipe comandada por Carlo Ancelotti.

“Talvez por isso, eles estarão mais motivados. Jogaremos contra um Brasil com muita vontade de vencer. Estou empolgado para isso. No último amistoso, nós provamos ao Brasil que não somos fracos. Isso, por si só, é um grande avanço para nós. O Brasil é um time de elite no mundo. Temos respeito. Claro, na partida, não sabemos o que vai acontecer. Esperamos ter oportunidade de vencer”, analisou.

Assim, Brasil e Japão se enfrentam na próxima segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), no NRG Stadium, em Houston, valendo vaga nas oitavas de final do Mundial.

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