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Atlético oficializa saída de destaque da base para clube de Portugal

Atlético oficializa saída de destaque da base para clube de Portugal
Atlético oficializa saída de destaque da base para clube de Portugal -

O Atlético confirmou, nesta sexta-feira (26), o empréstimo do meia-atacante Mateus Iseppe, de 20 anos. O jovem vai atuar por uma temporada no Nacional da Madeira, que disputa o Campeonato Português. A diretoria considera o jogador uma das promessas das divisões de base do Galo.

No acordo, o clube português terá a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta ao fim do vínculo de empréstimo.

LEIA MAIS: Atlético define plano diferente para a pré-sequência da temporada

Iseppe tem contrato com o Atlético até o fim de 2028 e não se reapresentou com o elenco na Cidade do Galo. Ele deve assinar com o novo clube ainda nesta semana.

Aliás, o jovem esteve perto de ser aproveitado no elenco profissional do Atlético. Contudo, teve um problema cardíaco diagnosticado na pré-temporada, no início de 2025. Por conta disso, ficou fora de grande parte das partidas e fez sua estreia no time profissional somente em agosto.

Nesta temporada, Iseppe jogou duas vezes no Campeonato Mineiro e uma na Sul-Americana. Ele chegou a ficar no banco contra o Vasco, no último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, mas não entrou em campo.

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