Atlético oficializa saída de destaque da base para clube de Portugal

O Atlético confirmou, nesta sexta-feira (26), o empréstimo do meia-atacante Mateus Iseppe, de 20 anos. O jovem vai atuar por uma temporada no Nacional da Madeira, que disputa o Campeonato Português. A diretoria considera o jogador uma das promessas das divisões de base do Galo.

No acordo, o clube português terá a opção de compra de 50% dos direitos econômicos do atleta ao fim do vínculo de empréstimo.

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Iseppe tem contrato com o Atlético até o fim de 2028 e não se reapresentou com o elenco na Cidade do Galo. Ele deve assinar com o novo clube ainda nesta semana.

Aliás, o jovem esteve perto de ser aproveitado no elenco profissional do Atlético. Contudo, teve um problema cardíaco diagnosticado na pré-temporada, no início de 2025. Por conta disso, ficou fora de grande parte das partidas e fez sua estreia no time profissional somente em agosto.

Nesta temporada, Iseppe jogou duas vezes no Campeonato Mineiro e uma na Sul-Americana. Ele chegou a ficar no banco contra o Vasco, no último jogo antes da pausa para a Copa do Mundo, mas não entrou em campo.

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