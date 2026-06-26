Senegal goleia o Iraque e fica em boa situação para avançar na Copa

Após perder suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo, Senegal está perto de garantir vaga para a próxima fase. Jogando no BMO Field, em Toronto (CAN), nesta sexta-feira (26/6), a seleção africana fez o “dever de casa”, surrou o Iraque por 5 a 0 e encerrou a participação no Grupo I na terceira posição.

Dessa forma, fica na quinta posição na tabela paralela dos terceiros colocados. Não é possível cravar a classificação, porém, visto que ainda faltam cinco grupos para encerrar a primeira fase do Mundial. Assim, Senegal ainda precisa aguardar para saber se avança. Atualmente, aparece com três pontos e dois de saldo, ficando à frente de todos os times que possuem a mesma pontuação – casos de Croácia (-1), Coreia do Sul (-1), Argélia (-2) e Escócia (-3). Iraque, por sua vez, dá adeus com a pior campanha até aqui.

Expulsão no começo

As regras de classificação deixaram a Copa do Mundo com novos ingredientes. Senegal, por exemplo, entraria já eliminada por não ter como alcançar o segundo colocado. Como os melhores terceiros avançam, o time de Pape Thiaw sabia que quanto mais gols, maior a chance de classificação. Dessa forma, iniciou o jogo em cima do Iraque.

E uma de suas mudanças para a partida deu certo logo cedo. Afinal, o zagueiro Seck entrou no lugar do desprestigiado capitão Koulibaly no time titular. Aos 4′, ele subiu mais que todo mundo e complementou escanteio cobrado por Mané, cabeceando para o gol. A Fifa, porém, considerou o gol para Diarra, que desviou de leve no caminho.

A situação piorou para o Iraque quando Sulaka errou passe na própria meia-lua e puxou acintosamente Mané, que ficaria de cara para o goleiro Diaw. Anthony Taylor (ING) primeiro deu amarelo, mas, após análise no VAR, trocou para vermelho direto, logo a 12′. Mesmo com um a mais, Senegal não atacava tanto quanto podia. Só voltou a criar perigo quando Jakobs chutou de canhota da quina da área e quase dobrou a vantagem, aos 32′. Mané, em posição parecida, também errou o alvo.

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Torneira aberta

Precisando de mais gols, Senegal não perdia tempo para buscar o segundo, que chegou aos 10′. Iqbal tentou dar dois dribles próximo à própria grande área, perdendo a bola. Camara roubou, foi ao fundo e cruzou para trás, com Ismaïla Sarr desviando para fazer 2 a 0. Foi seu terceiro gol na Copa do Mundo, consolidando-se como artilheiro da equipe no torneio. Logo depois, Thiaw fez três alterações para dar mais gás ao seu time. E deu muito certo!

Afinal, não tardou para o terceiro gol pintar. Pape Gueye, um dos que entrada há poucos minutos, recebeu pela direita, cortou para a canhota e mandou no ângulo de Hassan, marcando um golaço, aos 14′. O volante do Villarreal estava faminto: apenas 11 minutos depois, ele fez outro lindo gol de canhota, desta vez após assistência de cabeça de Ndiaye (outro que entrara). Mané quase marcou o gol mais bonito da Copa ao tentar de cobertura de esquerda, mas acertou a trave de Hassan. Aos 38′, o quinto: Ndiaye acertou um chutaço de direita para praticamente selar a classificação senegalesa, primeira seleção africana a marcar cinco gols num jogo de Copa do Mundo.

Próximos passos

Iraque se despede com a pior campanha da Copa até aqui, com três derrotas, um gol feito e 12 sofridos (saldo negativo de 11). Já Senegal aguarda para saber seu adversário na próxima fase. Pode ser, afinal, entre o líder do Grupo G, o México (líder do Grupo A), líder do Grupo L ou a Suíça (líder do Grupo B).

SENEGAL 5 x 0 IRAQUE

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo I

Data-Hora: Sexta-feira, 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: BMO Field, Toronto (CAN)

Gols: Diarra, 4’/1ºT (1-0); Sarr, 10’/2ºT (2-0); Pape Gueye, 14’/2ºT (3-0); Pape Gueye, 25’/2ºT (4-0); Ndiaye, 37’/2ºT (5-0)

SENEGAL: Diaw; Diatta, Seck (Ciss, 14’/2ºT), Niakhaté e Jakobs; Gana Gueye, Diarra (Pape Gueye, 12’/2ºT), Mbayé (Ndiaye, 12’/2ºT), Camara (Nicolas Jackson, 12’/2ºT) e Sadio Mané; Sarr (Diao, 36’/2ºT). Técnico: Pape Thiaw

IRAQUE: Basil (Hassan, intervalo); Putros, Hashem, Sulaka e Doski; Al-Ammari, Jasim (Al Reeshawee, 13’/2ºT), Bayesh, Iqbal (Yakob, 22’/2ºT) e Qasem (Youmis, 16’/1ºT); Al-Hamadi (Yousif, 13’/2ºT). Técnico: Graham Arnold

Árbitro: Anthony Taylor (ING)

Assistentes: Gary Beswick (ING) e Adam Nunn (ING)

VAR: Ivan Bebek (CRO)

Cartões Amarelos: Seck, Pape Gueye (SEN); Al-Ammari, Doski (IRQ)

Cartões Vermelhos: Sulaka (IRA), aos 12’/1ºT



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