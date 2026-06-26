Dembélé faz hat-trick, França goleia a Noruega e sai do caminho do Brasil

Nem Haaland, nem Mbappé. O grande nome desta sexta-feira de Copa do Mundo foi Ousmane Dembélé. Com três gols ainda no primeiro tempo, o atacante do Paris Saint-Germain foi o protagonista da vitória da França sobre a Noruega por 4 a 1, no Gillette Stadium, em Boston. Doué completou o placar para os frances, enquanto Aasgaard descontou para os noruegueses.

Sendo assim, a França encerrou a fase de grupos na liderança do Grupo I, com 100% de aproveitamento – três vitórias e três jogos. Por sua vez, a Noruega se classificou na segunda colocação, com seis pontos em dois jogos. Senegal, que venceu o Iraque por 5 a 0 no outro jogo do grupo, encaminhou a classificação como um dos melhores terceiros colocados.

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Uma vez Dembélé

No confronto direto pela primeira colocação do Grupo I, a França precisou de apenas sete minutos de partida para abrir o placar diante de uma Noruega com uma escalação alternativa. Dembélé recebeu assistência de Mbappé, e em sua jogada mais do que característica, chamou o zagueiro para dançar e finalizou de direita, sem chances para o goleiro.

Duas vezes Dembélé

Em um contra-ataque veloz, a França pegou a defesa da Noruega completamente desarrumada, o que foi um banquete para um ataque tão talentoso. Mbappé fez bem o pivô e lançou para Dembélé. O melhor do jogador do mundo parecia repetir o lance do primeiro gol ao chamar o zagueiro para o mano a mano, mas dessa vez para cortar para a perna esquerda, e acertar um lindo chute colocado no canto direito baixo de Selvik.

Noruega desconta

Na saída de bola do segundo gol francês, a Noruega aproveitou a desatenção da defesa para descontar o placar e voltar para a partida. Aasgaard recebeu de Schjelderup na entrada da área, e com um lindo jogo de corpo tirou completamente a marcação. Com espaço, o norueguês finalizou no cantinho, sem chances para o goleiro Maignan aos 21 minutos.

Três vezes Dembélé

Mas uma possível reação norueguesa foi encerrada pouco tempo depois. No minuto 32, o ato final do show de Dembélé no primeiro tempo em Boston. Novamente na sua jogada característica de chamar o zagueiro para o mano a mano e finalizar no canto do goleiro, o craque francês finalizou novamente de esquerda, sem chances para Selvik, e completou seu hat-trick ainda no primeiro tempo de jogo.

Maignan brilha

Na volta para o segundo tempo, a Noruega parecia ensaiar uma reação para colocar fogo no jogo. Oscar Bobb foi derrubado dentro da área por Theo Hernandez e o árbitro marcou pênalti para Noruega aos quatro minutos. No entanto, o goleiro Maignan tinha outros planos. Strand-Larsen foi para a cobrança, e com certa displiscência, acabou jogando a bola nas mãos de Maignan, que manteve o placar em 3 a 1.

Doué fecha a conta

Após o pênalti perdido da Noruega, a temperatura do jogo baixou bastante, principalmente porque Haaland, poupado, sequer saiu do banco de reservas. E foi do banco que Haaland viu, já nos minutos finais, a França marcar mais um para transformar a vitória em goleada em Boston. Após cruzamento de Barcola, Doué acertou uma bela cabeçada, sem chances para Selvik, e deu números finais ao placar no Gillette Stadium.

Próximos compromissos

Com três vitórias em três jogos, a França encerrou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo I, e neste momento, enfrentaria a Suécia na fase 16 avos de final, no dia 30 de junho, no Metlife Stadium, em Nova York. Já a Noruega avançou na segunda colocação, com seis pontos, e vai enfrentar a Costa do Marfim, no dia 30 de junho, no AT&T Stadium, em Dallas.

NORUEGA 1×4 FRANÇA

Copa do Mundo — 3ª rodada do Grupo I:

Data-Hora: 26 de junho de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Gillette Stadium, Boston (EUA)

Público:

Gols: Dembélé (7’/1T, 1-0), Dembélé (20’/1T, 2-0), Aasgaard (21’/1T, 2-1), Dembélé (32’/1T, 3-1)

NORUEGA: Selvik. Bjorkan, Ostigard, Falchener e Aursnes; Berg, Aasgaard, Thorstvedt; Bobb, Schjelderup e Larsen. Técnico: Ståle Solbakken

FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix e Hernandez; Tchouaméni e Kone; Olise, Dembélé e Doué; Mbappé. Técnico: Guy Stéphan

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Assistentes: Stuart Burt (ING) e James Mainwaring (ING)

VAR: Ma Ning (China)

Cartões Amarelos: Berg (NOR); Tchouameni (FRA)