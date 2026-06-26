Grêmio anuncia a contratação do zagueiro Wallace

O Grêmio anunciou a contratação do zagueiro Wallace, que estava no CRB. O jogador, de 21 anos, assinou com o Imortal por cinco temporadas. Ele chega para ser o sexto defensor do elenco profissional após ser aprovado nos exames médicos, feitos em Porto Alegre.

Dessa maneira, o Tricolor pagou R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos do jogador. Esta foi a maior transferência de um jogador da base do CRB, de acordo com o próprio clube de Alagoas.

Wallace estreou como profissional do CRB em 2023. Na atual temporada, disputou 19 partidas, 12 delas como titular. No último domingo, entrou no segundo tempo e atuou como lateral-direito no jogo com o Fortaleza.

O Grêmio negociou o jovem Viery nos últimos dias. O zagueiro atuará na Fiorentina, da Itália.

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